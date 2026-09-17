Кров, духи та прокляття: 3 містичні корейські дорами, від яких неможливо відірватися

Південнокорейський кінематограф давно навчився переосмислювати західні міфи про кровопивць і привидів. Сюжети про потойбічні сили тримають увагу з перших хвилин завдяки глибоким людським історіям.

Якщо ви шукаєте моторошні, але красиві серіали для вечірнього перегляду, то ознайомтеся з добіркою 24 Каналу.

"Пульгасаль: Безсмертні душі"

Рейтинг IMDb – 7,4

Сюжет дорами розгортається навколо Дана Хваля – колишнього військового епохи династії Чосон. Через прокляття він перетворився на міфічну безсмертну істоту, яка живиться людською кров'ю. Упродовж шести століть чоловік блукає землею та шукає перероджену жінку, яка колись позбавила його людської душі.

"Пульгасаль: Безсмертні душі": дивіться трейлер дорами онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають чудовий візуальний стиль, харизматичний акторський склад і таємничу казкову атмосферу. Водночас критики нарікають на надмірно затягнутий темп розвитку сюжету та велику кількість драматичних сцен ближче до фіналу.

"Поклик пекла"

Рейтинг IMDb – 6,6

Посеред білого дня посеред Сеула з'являються гігантські потойбічні істоти, які жорстоко розправляються з людьми, приреченими на пекельні муки. Незрозумілий кривавий хаос миттєво породжує релігійний культ "Нова Істина", лідери якого називають жахливі вбивства божою карою. Поки суспільство охоплює фанатизм і масова паніка, поліцейські та юристи намагаються знайти істинне походження монстрів.

"Поклик пекла": дивіться трейлер дорами онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять потужну сатиру на релігійний екстремізм і напругу. Водночас рецензенти відзначають різкий спад інтересу після загибелі одного з провідних персонажів у середині сезону.

"Феноменальні чутки"

Рейтинг IMDb – 8,0

Вдень четвірка харизматичних героїв працює в затишній локшинній, а вночі перетворюється на загін супергероїв-ловців нечисті. Кожен з них отримав від духів надприродну силу, щоб знаходити та виганяти злих привидів, які вселяються в людей і штовхають їх на жахливі злочини. Головний герой несподівано стає найсильнішим новачком команди та намагається з'ясувати правду про загибель своїх батьків.

"Феноменальні чутки": дивіться трейлер дорами онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають вдале поєднання напруженого екшену зі зворушливими емоційними лініями персонажів. Водночас критики нарікають на надмірне використання супергеройських кліше та відчутну втрату оригінального шарму в наступних епізодах.

До речі, днями ми вже публікували ще одну добірку високорейтингових корейських дорам, які можна подивитися ввечері або на вихідних.