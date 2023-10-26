У кінотеатрах вийшов фільм "Королева Боудіка" з Ольгою Куриленко: чому його треба подивитися

26 жовтня в Україні відбулася прем'єра фільму "Королева Боудіка", де головну роль зіграла українська акторка Ольга Куриленко.

Це стрічка, заснована на реальних історичних подіях. У ній розповідається про повстання кельтського племені Ікенів під керівництвом королеви Боудіки проти римських загарбників, що відбулося у 60 році нашої ери. Детальніше про фільм і чому його варто подивитися – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Головне про фільм "Королева Боудіка" з Ольгою Куриленко

Рік: 2023

Країна: Велика Британія

Жанр: екшн, драма

Режисер: Джессі Джонсон

У головних ролях: Ольга Куриленко, Клайв Штанден, Нік Моран, Ріта Тушінгем, Джеймс Фолкнер, Люсі Мартін

Вік: 16+

У 60-му році нашої ери на Британських островах жили кельтські племена Ікені. Їхній король Прасутаг тривалий час був римським трибутарієм. Вбивши свого сюзника, римляни вирішили посягнути на його землі. Єдиною спадкоємицею короля є його дружина – королева Боудіка. Після смерті короля вона залишається сам на сам з ворогом. Боудіка, яку зіграла українська акторка Ольга Куриленко, стала тією жінкою, яка насмілилася протистояти незліченній армії Римської імперії.

"Королева Боудіка": дивіться онлайн трейлер фільму

Режисером та сценаристом цієї стрічки став Джессі Джонсон. За час своєї кар'єри він долучився до створення 38 фільмів. Це перша кінокартина Джонсона, яку він зняв на основі історичних подій. Головну роль зіграла голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко.

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На початку повномасштабної війни Росії проти України Ольга підтримала українців, однак через кілька днів оприлюднила неоднозначний допис, у якому висловила свою позицію. Збентежило те, що акторка не згадала ні про агресію, ні про втрати українського населення. Куриленко ніби "вкусила" російська пропаганда і вона "заспівала" про братні народи та "мир во всем мире".

На відміну від інших голлівудських акторів, Куриленко не приїжджала в Україну, рідко згадує про війну. Цікаво, як українці оцінять новий фільм з Ольгою, який вже став одним з найочікуваніших у цьому році.