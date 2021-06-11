Автори серіалу "Корона" назвали проблему нового сезону: не вистачає рудих акторів

Netflix продовжує фільмування п’ятого сезону серіалу Корона, який розповідає про життя королеви Єлизавети. З якими проблемами зіткнулась кастинг-команда – читайте на Кіно 24.

Команда авторів серіалу "Корона" не може знайти юного актора на роль принца Гаррі, який за сценарієм, повинен з’явиться у п’ятій серії. Як повідомляє The Sun, автори серіалу серйозно розглядають можливість пофарбувати волосся потенційного актора в рудий колір, аби той дійсно був схожий на герцога Сассекського.

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Фільмування п’ятого сезону серіалу "Корона" розпочнуть у червні 2021 року.

Чим здивує п'ятий сезон "Корони"

Зараз відомо, що п’ятий сезон серіалу "Корона" покаже сюжет історії, який охоплює 7 років життя королівської родини. За сценарієм у новому сезоні повинні з’явиться обидва принци Вільям та Гаррі. У нових серіях ми також побачимо непросту історію стосунків Чарльза та Діани.

У авторів серіалу неймовірно високі стандарти, коли справа стосується акторів, які зіграють представників королівської сім'ї,

– розповіли автори джерела.

В новому сезоні "Корони" зміниться майже увесь акторський склад:

Роль королеви Єлизавети виконає Імельда Стонтон;

Принца Філіпа зіграє Джонатан Прайс;

Принцесу Маргарет — Леслі Менвілл;

Принцесу Діану — Елізабет Дебікі.

Подейкують, що принца Чарльза зіграє – Домінік Вест.

Сюжет та актори серіалу "Корона"

В попередньому сезоні "Корони" маленькі принци з’являлися тільки епізодично. Принца Гаррі зіграв Еррен Тінкер, а принца Вільяма — Лукас Барбер Грант. Обидва вони зіграли лише у сюжеті двох серій.

Серіал розповідає про життя королеви Єлизавети ІІ, починаючи з їх весілля з принцом Філіпом в 1947 році до нашого часу. Роль молодої Єлизавети в першому і другому сезонах виконує Клер Фой, а роль Єлизавети у зрілому віці в третьому і четвертому сезонах – Олівія Колман. У Фой також було невелике камео у флешбеці в четвертому сезоні. Імелда Стонтон зіграє королеву Єлизавету в п'ятому та шостому сезонах.

"Корона": дивіться трейлер серіалу