У 5 сезоні "Корони" може зіграти зірка серіалу "Шерлок", – ЗМІ

Автори серіалу "Корона" посилено готуються до зйомок 5 сезону, які вже мають розпочатись влітку 2021 року. Журналістам стало відомо, що одну з ролей стрічки може зіграти знаменитий ірландський актор Ендрю Скотт, добре відомий глядачам за роллю Моріарті в серіалі "Шерлок".

За словами інсайдерів таблоїду The Sun, актор претендує на одну зі знакових ролей у 5 сезоні "Корони". Мова йде про персонажа Тоні Блера – прем'єр-міністра Великої Британії з 1997 до 2007 року. Саме він виголосив знамениту промову в пам'ять про загиблу принцесу Діану.

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Наразі представники Ендрю Скотта ведуть перемовини про підписання контракту на зйомки.

"Фінальні сезони "Корони" розкажуть про епічну сутичку прем'єр-міністра з королевою через її реакцію на смерть принцеси Діани в 1997 році. Автори проєкту хотіли знайти актора, що може адаптуватись до ролі, як Ендрю. Він вже довів, що може бути чарівним і наводити страх своїм видом, що властиво і для Блера", – розповів інсайдер.



Ендрю Скотт може зіграти Тоні Блера в "Короні" / Фото Extra

"Корона" 5 сезон: коротко про серіал

Серіал "Корона 5" почнуть знімати у липні 2021 року. Автори проєкту покажуть художню версію того, що відбувалось у Кенсінгтонському палаці після наміру Діани розлучитись з Чарльзом. Леді Ді буде активно впроваджувати благодійні проєкти, що зробить її народною улюбленицею не тільки у Великій Британії, але й в усьому світі. Таку шалену популярність ніколи не змогла перевершити Камілла.

Тема розлучення пари не буде єдиною у сюжетній лінії. Єлизавета ІІ буде всіма силами очищати репутацію британської монархії в очах людей.

За офіційними даними, головні ролі у серіалі "Корона 5" зіграють:

Імельда Стонтон – королева Великобританії Єлизавета ІІ

– королева Великобританії Єлизавета ІІ Леслі Менвілл – принцеса Маргарет, сестра Єлизавети ІІ

– принцеса Маргарет, сестра Єлизавети ІІ Джонатан Прайс – принц Філіп, чоловік Єлизавети ІІ

– принц Філіп, чоловік Єлизавети ІІ Елізабет Дебікі – принцеса Діана

А от принца Чарльза може зіграти Домінік Вест. Та поки представники "Корони" не підтвердили цих чуток.