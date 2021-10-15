"Корона" 5 сезон: Елізабет Дебікі сплутали з принцесою Діаною – шанувальники серіалу вражені

На нових фотографіях, які представило видання Vogue акторку Елізабет Дебікі важко відрізнити від реальних фото з принцесою Уельською. Шанувальники серіалу під враженням від такої схожості – детальніше на Кіно 24.

На кадрах, якими поділились у Vogue, акторка Елізабет Дебікі позує на яхті з колегою по знімальному майданчику Домініком Вестом. Акторка виконає роль принцеси Діани у п'ятому сезоні серіалу "Корона" від Netflix. Домінік Вест виступить у ролі принца Чарльза, її чоловіка.

До теми "Корона" 5 сезон: Елізабет Дебікі приголомшила схожістю з принцесою Діаною – нові кадри серіалу

відбудеться на стримінговій платформі Netflix у. Про це йдеться у відеозапрошенні від Імельди Стонтон, яка виконає роль королеви Єлизавети ІІ.

За даними Vogue, актори, ймовірно, відтворюють поїздку принца Чарльза та принцеси Діани в Італію у 1991 році разом із синами принцами Вільямом та Гаррі. Саме того року подружжя святкувало 10-тий ювілей з дати весілля та за місяць до оголошення про голосне розлучення.

Дебікі одягнена в обтислий силует сукні з квітковим принтом, а Вест у твідовому коричневому костюмі, краватку та окуляри-авіатори.



Елізабет Дебікі та Домінік Вест / Фото зі сторінки Vogue в інстаграмі

Як відреагували соцмережі на фото

Шанувальники серіалу розділили захват у коментарях під дописом на інстаграм-сторінці журналу Vogue. Найбільше користувачів мережі вразила схожість Дебікі з принцесою Уельською, адже дехто навіть не побачив різниці між фотографіями: "О Боже! Мені треба було подивитись два рази, вона дуже схожа на Діану", "О Боже! Я думала це принцеса Діана!", "Я думала це Діана доки не прочитала опис", "Зачекайте, це не Діана. Вау!".



Принцеса Діана / Фото зі сторінки Vogue в інстаграмі

Тоді як Домініка Веста користувачі визнали "надто красивим" для того, щоб грати принца Чарльза.