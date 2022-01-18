"Корона" 5 сезон: перші кадри серіалу з Елізабет Дебікі в образі принцеси Діани
Джерело:ETCanada
В мережі несподівано з'явились нові кадри серіалу "Корона" від Netflix. На фото акторка Елізабет Дебікі, яка виконає у проєкті роль принцеси Діани. Чим вразили фото читайте на Кіно 24.
Зірка "Корони" Елізабет Дебікі знову вразила шанувальників серіалу про королівську сім'ю, відтворивши точну копію образу принцеси Діани для п'ятого сезону шоу.
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На нових кадрах актриса одягнена у блискучу сукню, яка, ймовірно, відтворює момент, коли Діана була присутня на королівській гала-виставі опери Чайковського "Лебедине озеро" у лондонському Королівському Альберт-Холі 3 червня 1997 року.
Варто відзначити, що це була остання публічна поява принцеси перед її трагічною смертю 31 серпня 1997 року.
Кадр з серіалу "Корона" / Фото Splash News
Насправді принцеса Уельська була одягнена у культову бірюзову сукню від Jacques Azagury. Дизайнери костюмів серіалу вирішили одягнути Елізабет Дебікі в іншу сукню з глибоким вирізом на шиї від Кетрін Вокер. Цікаво, що насправді Діана одягала її також, але декількома роками раніше до балету.
На фотографіях акторки також не було культового перлово-діамантового кольє, яке Діана вдягла на балет у 1997 році.
Принцеса Діана / Фото Getty Images
Що відомо про 5 сезон серіалу "Корона"
- Елізабет Дебікі та Домінік Вест замінять Емму Коррін та Джоша О'Коннора, щоб зіграти Діану та принца Чарльза в останніх двох сезонах усіма улюбленого шоу.
- Майбутній п'ятий сезон драми Netflix, яка пропонує вигадану інтерпретацію життя королівської сім'ї за дверима палацу, зокрема розповість про історію розлучення Діани та Чарльза.
- У п'ятому сезоні також ролі виконають: Домінік Вест (принц Чарльз), Імельда Стонтон (Єлизавета II), Джонатан Прайс (принц Філіп) та Леслі Менвілл (принцеса Маргарет).
- Варто згадати, що п'ятий сезон "Корони" вийде на Netflix аж у листопаді 2022 року.