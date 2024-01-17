Можна подужати за вечір: 5 мінісеріалів для душі, які дивляться на одному подиху
Щороку на екрани виходить сотні абсолютно нових серіалів, і ледве кому вистачає сил і часу на перегляд наступної 10-годинної драми, особливо якщо передбачається продовження.
Тому 24 Канал підготував для вас добірку коротких серіалів, які можна подивитись за один вечір. Цікаві, але короткі історії, з яких кожен обере щось для себе.
Радимо Фільми, засновані на реальних подіях, які допоможуть повірити в себе
"Співчуваю вашій утраті"
Драма розповідає про життя після трагедії. Елізабет Олсен виконує роль Лі Шоу, жінки, яка намагається подолати несподівану втрату чоловіка. Сюжет розкриває екзистенційну нестабільність після глибокого горя, а також висвітлює бюрократичні труднощі, пов'язані з цим важким періодом.
Жартувати про смерть непросто, але автору вдається знайти тон, який змальовує комедію емоційних турбулентностей головної героїні, зусилля її сім'ї допомогти їй і проблиски надії на нове життя.
"Співчуваю вашій утраті": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Баррі"
Колишній морський піхотинець Баррі Беркман, який працює найманим убивцею разом зі своїм дядьком на Середньому Заході у Клівленді, відправляється до Лос-Анджелеса. Там він несподівано відкриває своє призначення на театральній сцені. Постановивши стати актором, він намагається утримати відстань від свого минулого та тримати його в секреті від нових друзів.
"Баррі": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Матрійка"
Однієї ночі Надя йде на святкування в Нью-Йорку і зазнає жахливої трагедії, помираючи. Кожного ранку вона прокидається і змушена переживати цей день знову і знову.
Надя намагається зрозуміти, що відбувається, і знайти спосіб вибратися з циклу, або вона приречена залишатися в цьому дні?
"Матрійка": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Гарне місце"
Жінка прокидається в загробному житті та опиняється в царстві "Гарного місця". Це елітна небесна утопія, спеціально створена для "праведного" життя Елеонори, проте, дивно, вона туди потрапила помилково. Щоб залишатися в цьому місці, їй доводиться приховувати свій справжній характер.
"Гарне місце": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Маніяк"
Незвичайна, але захоплива сюжетна лінія про двох незнайомців, які перетинають свої шляхи на таємничому фармацевтичному випробуванні. Обидва герої мають свої проблеми у реальному світі, але їх приваблює обіцянка нових ліків, які можуть "відновити" розум без будь-яких побічних ефектів.
"Маніяк": дивіться онлайн трейлер серіалу