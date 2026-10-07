Коротше за серію серіалу: ТОП фільмів, які ви встигнете "проковтнути" за один вечір

Іноді хочеться подивитися кіно, але напис "2 години 47 хвилин" уже виглядає не як тривалість, а як прохання звільнити весь вечір. На щастя, хороший сюжет не завжди потребує трьох актів по годині й фіналу, який закінчується ще тричі.

24 Канал зібрав п'ять короткометражних художніх фільмів від 8 до 39 хвилин. Тут є Бенедикт Камбербетч, динозаври, моторошна лялька й історія, яка за 13 хвилин встигає сказати більше, ніж деякі двогодинні драми.

"Чудова історія Генрі Шуґара"

Рік: 2023

Жанр: комедія, пригоди, фентезі

IMDb: 7,4

Тривалість: 39 хвилин

Багатий Генрі Шуґар дізнається про чоловіка, який навчився бачити із заплющеними очима. Звісно, перша думка Генрі – не "яке диво людського розуму", а «цікаво, чи можна з цим обіграти казино».

Герой починає тренуватися, щоб опанувати незвичайну здібність, але далі історія несподівано йде зовсім не туди, куди очікуєш. У головній ролі – Бенедикт Камбербетч, а режисером виступив Вес Андерсон.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка має 95% від критиків. Рецензенти відзначають, що впізнаваний візуальний стиль Андерсона напрочуд добре працює з прозою Роальда Дала. Фільм згодом отримав і "Оскар" за найкращий короткометражний ігровий фільм.

"Чудова історія Генрі Шуґара": дивитись трейлер

"Лебідь"

Рік: 2023

Жанр: драма, трилер

IMDb: 6,7/10

Тривалість: 17 хвилин

Двоє старших хуліганів знущаються з розумного й тихого хлопчика Пітера. Те, що починається як жорстокий булінг, поступово перетворюється на небезпечне випробування його витримки.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes у "Лебедя»" 95% від критиків. Оглядачі хвалили сміливу постановку, швидкий темп оповіді й те, як Андерсон залишив свій фірмовий ляльково-театральний стиль, але застосував його до значно темнішої історії.

"Лебідь": дивитись трейлер

"Сутичка у таборі "Біг-Рок"

Рік: 2019

Жанр: фантастика, пригоди, екшн

IMDb: 6,9

Тривалість: близько 8–10 хвилин

Події відбуваються після "Світу Юрського періоду 2". Динозаври вже вирвалися у звичайний світ, а одна сім'я вирішує провести вечір у кемпінгу.

Спокійна вечеря швидко закінчується, коли біля табору з'являються динозаври, а слідом за ними – голодний алозавр. І ось сімейний відпочинок перетворюється на боротьбу за виживання, під час якої згадати про негативний відгук на Booking якось уже не виходить.

Що кажуть критики: The Guardian назвав короткометражку однією з найкращих речей у новій частині франшизи Jurassic World, похваливши її за напругу й відсутність усього зайвого. Видання навіть припустило, що ці кілька хвилин працюють краще за два попередні повнометражні фільми серії.

"Сутичка у таборі "Біг-Рок": дивитись трейлер

"Пробач нам провини наші"

Рік: 2022

Жанр: драма

IMDb: 6,5

Тривалість: 13 хвилин

Німеччина часів нацизму. Хлопчик Пітер має фізичну інвалідність і опиняється під загрозою через політику нацистського режиму щодо людей з інвалідністю. Коли солдати приходять по нього, дитині доводиться тікати й приймати рішення, до яких жодна дитина не повинна бути готовою.

Що кажуть критики: Ready Steady Cut поставив фільму 3,5 із 5, відзначивши, що режисерка Ешлі Ікін за менш ніж 15 хвилин створила справді сильну й болісну історію. Водночас оглядач зазначив, що тема настільки масштабна, що могла б витримати й повнометражний формат.

"Пробач нам провини наші": дивитись трейлер

"Лялькар"

Рік: 2017

Жанр: горор, містика, трилер

IMDb: 7,3

Тривалість: 10 хвилин

Подружжя втрачає маленького сина й звертається до загадкового лялькаря. Він створює для них ляльку, яка дозволяє на короткий час знову бачити дитину живою. Є лише одне правило: не проводити з нею більше часу, ніж дозволено.

Що кажуть критики: Dread Central хвалив стрічку за моторошну атмосферу, образ самого Лялькаря та фінальний поворот.

Horror Screams Video Vault також відзначив візуальну роботу й те, як історія використовує знайому тему горя та небезпечного бажання повернути померлого.

До того ж "Лялькар" зібрав 12 фестивальних нагород, зокрема відзнаки за горор і короткометражне кіно.

"Лялькар": дивитись трейлер

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