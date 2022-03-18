Кортні Кокс повернеться до своєї ролі журналістки у шостій частині "Крику"

Американська акторка Кортні Кокс знову зіграє у хорорі "Крик". У шостій частині вона повернеться до своєї ролі Гейл Везерс. Зйомки фільму стартують влітку 2022 року в Канаді.

У подкасті Just for Variety зірка розповідала про серіал "Сяюча долина" (Shining Vale), в якому також зіграла головну роль. Крім цього, у розмові Кортні поділилася творчими планами на 2023 рік.

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Кортні Кокс повернеться до ролі Гейл Везерс у хорорі "Крик 6"

Акторка повідомила, що нещодавно отримала сценарій шостої частини культового хорору. Однак, ще не встигла його прочитати.

Зауважимо, що до нового фільму повернуться й режисери Меттью Беттінеллі таТайлер Джиллетт. Сценаристами стануть Джеймс Вандербільт і Гі Бусік. Дата релізу фільму та подробиці сюжету наразі невідомі.

Сюжет п’ятої частини фільму жахів "Крик"

Після того, як Прескотт втекла з рідного міста Вудсборо, з яким її пов'язувала низка вбивств, вона отримує дзвінок від Дьюї. Шериф повідомляє про те, що вбивства знову поновились, тож їй варто повернутись у рідне місто. Об'єднавшись із друзями, на них чекає нова боротьба з убивцею.

"Крик 5" 2022: дивіться трейлер фільму