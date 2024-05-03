Працював на кухні та волонтерив: де зараз актор Костянтин Корецький

Костянтин Корецький – впізнаваний український актор. У його кінодоробку чимало ролей, зокрема глядачі пам'ятають його за участю в проєктах "Дитячий охоронець", "Авантюра на двох", "Мама".

Костянтин Корецький від початку повномасштабного вторгнення чітко заявив про свою проукраїнську позицію. Кіно 24 розповість, де зараз актор та чи знімався в проєктах під час великої війни.

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Де зараз Костянтин Корецький

Актор залишився в Україні та з початку повномасштабного вторгнення активно волонтерить. На своїй сторінці в соціальній мережі він часто поширював дописи зі зборами для потреб Збройних Сил України, що робить і досі.

В кінці лютого 2022 актор з дружиною акторкою Наталією Корецькою та їхньою донькою долучилися до соціального проєкту "Паляниця". Основна мета цього проєкту була – нагодувати літніх людей та військових. Так, родина Корецьких почала працювати на кухні.

Також актор грав у футбольному матчі на підтримку ЗСУ. Він відбувся між збірними Акторів України та Ветеранами Збірної України.

Костянтин неодноразово працював на знімальному майданчику з російськими акторами, які заробили собі славу, ба більше "зробили своє ім'я", працюючи в українському кінематографі. Так, на початку березня 2022 року він разом із дружиною доєдналися до своїх українських колег та записали відеозвернення до акторів з Росії. Вони закликали їх не мовчати про ті звірства та дії, які скоїла російська армія та очільник Кремля Путін.

"Треба популяризувати українську"

Актор в коментарі телеканалу D1 розповідав, що майже все своє життя говорив російською, але він знає українську та зазначив, що перше, що він зробив, коли почалася війна, перевів усі свої гаджети на солов'їну. На думку Костянтина, треба популяризувати українську та збільшувати україномовний контент.

Костянтин також висловив думку і щодо майбутнього українського кінематографу та загалом української культури. Свою думку актор пояснив метафорично, однак досить зрозуміло.

Українська культура буде ящіркою, яка відростить знов свій хвіст, свої втрачені кінцівки, які обрубали радянська влада, російська влада до цього і що ми з маленької ящірки перетворимось на динозавра, якого будуть цінувати і, за яким буде спостерігати весь світ,

– наголосив актор.

Акторська робота під час війни

В жовтня 2023 року на українських кранах відбулася прем'єра мінісеріалу "Ботоферма". До слова, за сюжетом серіал розповість про таємні інструменти ворожої пропаганди, які намагалися розхитати Україну зсередини і прокласти шлях вторгненню.

Саме в цьому серіалі одну з головних ролей зіграв Костянтин Корецький.

Також актор знявся в стрічці "Юрик", яка розповідає історію звичайної української сім'ї з Маріуполя, яка боролася за право жити під час війни. Втім, думки українців після перегляду цього фільму розділилися: когось картина настільки вражає, що не може дивитися її без сліз, а іншу частину українців стрічка обурила.