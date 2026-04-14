Що відомо про актора Костянтина Темляка, якого звинувачували у домашньому насильстві

Минулого року у суспільстві розгорівся справжній скандал. Колишня партнерка зірки фільмів "Кіборги" та "БожеВільні" звинуватила його у насильстві. Костянтин Темляк не став заперечувати звинувачення дівчини.

Про сам скандал поговоримо далі у матеріалі 24 Каналу, а наразі зупинимось на короткій біографії актора. Він родом із Чернігівщини, але у юному віці переїхав разом із батьками до Криму. Вищу освіту здобув у Київському національному університеті театру, кіно і ТБ ім. Карпенка-Карого. А вже з 2016 року став частиною Київського академічного драматичного театру на Подолі. Брав активну участь у театральних постановках, а також знімався у кіно. Окрім згаданих фільмів, Темляка можна побачити ще у таких стрічках: "І будуть люди", "Ми більше ніколи не заблукаємо разом", "Смак свободи", ""Будинок Слово": Нескінчений роман" та інші.

Та тогорічні події дуже сильно підкосили його кар'єру та репутацію. Зіркові колеги розділились на два табори: хтось захистив актора, а інші вважають, що чоловік має понести покарання за свої вчинки.

Що відомо про справу з домашнім насильством за участю Костянтина Темляка?

Українського актора звинуватила у насильстві його колишня дівчина. Вона назвала чоловіка "тираном, аб'юзером, маніпулятором і нарцисом". За її словами, він також має алкогольну та наркотичну залежності.

Анастасія розповіла, що Костянтин неодноразово підіймав на неї руку, звинувачував у зрадах, контролював, руйнував її психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності та реальності й щодня ламав дівчину як особистість.

Одного разу (вже не в стосунках), бувши в неадекватному стані, повалив мене у квартирі на підлогу і вдарив ногами по голові – вранці вдало про це забув,

– пригадала Соловйова.

Коли хотіла піти від нього, то Темляк починав шантажувати самогубством.

Актор визнав свою провину і заявив, що його колишня дівчина розповіла правду.

Мені дуже соромно за свою слабкість, свою недорозвиненість в той період. Я готовий понести за це юридичну (якщо є ґрунт для заяви в поліцію) і моральну відповідальність,

– наголосив він.

Костянтин додав, що це не єдиний досвід нездорових стосунків у його житті, і попросив у тих людей вибачення.

Та на цьому скандал не закінчився. Дівчина опублікувала листування Темляка з 15-річною школяркою, де він надсилав непристойні повідомлення та фото. Нацполіція відкрила досудове розслідування проти Костянтина за фактами домашнього насильства, а юридична компанія Miller Law Firm повідомила, що Анастасію Соловйову офіційно визнали потерпілою у кримінальній справі.

Особисте життя

У 2024 році актор познайомився на знімальному майданчику з Анастасією Нестеренко. Через рік пара розписалась.

Коли розпочався уже згаданий скандал, то очевидно, що публіка чекала реакції від дружини актора. Анастасія заявила, що у їхніх стосунках ніколи не було аб'юзу, проте для неї жахливо було дізнаватися правду про людину, з якою вона планувала майбутнє.

А цими днями Нестеренко опублікувала відео, де зізналась, що Костянтин – уже її колишній чоловік.

Я зрозуміла, що колишній чоловік задовольняв мою потребу в подарунках і увазі, тому що я сама собі цього не дозволяю. Я не закриваю цю свою потребу сама. Можливо, я сумую не за ним, не за нашими стосунками, не за собою поруч з ним, а саме за цією своєю закритою потребою,

– зазначила Анастасія.

Громадянська позиція

Костянтин Темляк приєднався до Збройних Сил України у травні 2024 року. Він служить у батальйоні ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї ОШБр.

Як відреагували зірки на скандал із Темляком?

Олена Мандзюк: "Дівчата, жінки, будь ласка, не мовчіть роками про насильство. Від цього можна вбити себе і дати час кату знущатись з інших. Я знаю, як це важко! Психологічний тиск і аб'юз, приниження, знецінення, депресія. Бажання померти та все це руками людини, якій ви віддались повністю", – зазначила блогерка.

Олена Мандзюк про скандал / Фото з інстаграм-сторіз

Катерина Мотрич: "Як виявилось, можна багато років працювати з темою насильства, говорити про нього та закликати не мовчати, але коли мова йде про людину, яку ти знаєш – потрібно трохи більше часу, щоб прийняти та усвідомити масштаб проблеми. Особливо, коли раніше ця людина підтримала тебе у важкі часи", – зауважила акторка. Вона пояснила, що хотіла підтримати бажання Костянтина понести відповідальність за скоєне, а не знівелювати його насильницькі дії.

"Самосуд – неприпустима річ, якщо ми прагнемо жити в цивілізованій країні й бути впевненими у тому, що права кожного захищені та гарантовані. Людина має право на помилку, але якщо ця помилка не руйнує чиєсь життя і долю, і полягає не в кримінальній площині", – написав телеведучий.

Наталка Карпа: "Домашнє насильство – це точно зло. Я вважаю, що тільки коли починається якась така історія, то треба просто швиденько бігти від цієї людини й застерігати інших. Є аб'юзивні стосунки, де двоє черпають у них енергію. Якщо людина не виходить з таких стосунків, щось її тримає",– заявила співачка.

Ірма Вітовська: "Я бачила відео. Це людина, яка дуже п'яна чи під якимись речовинами витворяє скотство, – це не Костя, якого я знала", – зазначила знаменитість.

Де зараз Костянтин Темляк?

Після скандалу актор зник із соціальних мереж і перестав зніматися у фільмах. Актор видалив акаунт або приховав його, тож зараз неможливо переглянути фото, відео та інстаграм-сторіс Костянтина.

Можна припустити, що чоловік зараз продовжує нести службу у війську.