ICTV2 показує серіал про козаків з російським актором – у мережі багато невдоволених

Спеціально до Дня незалежності телеканал ICTV2 з 16 серпня почав транслювати пригодницький серіал "Козаки. Абсолютно брехлива історія". Все б нічого, але на екрани шоу вийшло з російським актором у головній ролі – Михайлом Гавриловим.

Серіал має 12 серій і розповідає історію часів Козаччини. За сюжетом, Михайло Гаврилов намагається повернути царську сережку й покарати козацького героя Івана. Але його плани руйнуються, коли Іван та інші українські козаки стають на захист своєї країни.

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ICTV2 повернув в ефір серіал "Козаки Абсолютно брехлива історія" з російським актором

"Козаки. Абсолютно брехлива історія" зняли ще до повномасштабного вторгнення. Втім, відомо, що у 2023 році росіянин Михайло Гаврилов зіграв головну роль у російському серіалі "Трейдер". Його транслювали на пропагандистському "Первом канале". До того ж Гаврилов не озвучував своєї позиції щодо російсько-української війни.

"Детектор медіа" звернулося до телеканалу ICTV2 з питанням, чи планує він зняти з ефіру серіал "Козаки. Абсолютно брехлива історія" через участь російського актора у його зйомках.

Пресслужба ICTV2 відповіла, серіал був адаптований до сучасної авдиторії та української культури. Усі герої-антагоністи, включаючи героя Гаврилова, були переозвучені українською мовою. "До того ж у серіалі Михайло грає негідника, який від російського царя намагається захопити владу в Україні й зазнає нещадної поразки від українців. Наші козаки дають відсіч московському ворогу і вкотре доводять свою силу. Вважаємо такий продукт актуальним, бо висвітлення ворога, якому дали під хвіст українські воїни, дає можливість очікувати перемогу більш натхненно", – йдеться у повідомленні ICTV2.

Крім цього, канал підкреслив, що російський актор не є особою, що створює загрозу національній безпеці згідно з чинними нормами Міністерства культури України.

Реакція мережі

"Це міг би бути чудовий серіал, якби не росіянин Гаврилов у головній ролі, який замовчує питання війни й активно собі знімається в Росії досі. Вважаю недоречним такий показ і виступаю проти будь-чого, де присутні росіяни. Поки наші хлопці та дівчата виборюють перемогу на передовій – це просто злочин";

"Подали під соусом патріотичності, молодці, працюють на ворога. Скільки ще можна толерувати такі рішення? Не має бути росіян у наших проєктах! Ніяких";

"Шановні ICTV. Як так вийшло, що присутність росіянина у серіалі, який ви транслюєте, замовчується? І як взагалі можна такі продукти на другий рік великої війни пускати в ефір?";

"Скільки ще на українському телебаченні будуть тягнути росіян та зрадників? Показати серіал тепер дорожче репутації?";

"Мені от цікаво, а акторам, які грають в цьому серіалі, не соромно за роботу з росіянами в кадрі? І типу ок, що такі проєкти транслюють, та ще й напередодні річниці Незалежності?".



Реакція мережі на показ серіалу "Козаки. Абсолютно брехлива історія" / Скриншот