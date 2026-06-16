Схожий на "Поза кампусом": новий американський серіал, про який гудить увесь тікток

Останнім часом неабиякої популярності в мережі набув американський серіал "Поза кампусом". Багато глядачів уже встигли переглянути всі вісім епізодів.

І поки творці працюють над другим сезоном, у тіктоці уже завірусився новий схожий серіал під назвою "Кожного наступного року". У матеріалі 24 Каналу розповімо більше про сюжет, кількість серій, акторський склад та інші факти про стрічку.

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"Кожного наступного року" – новий серіал, який віруситься у мережі

Серіал "Кожного наступного року", подібно до "Поза кампусом", став екранізацією. Він знятий за романом канадської письменниці Карлі Форчун, опублікованим у 2022 році.

Серіал вийшов 10 червня 2026 року та вже встиг сподобатися багатьом глядачам. Стрічка налічує 10 епізодів, тож її перегляд не забере багато часу, але дозволить зануритися в цікавий сюжет.

Головні ролі виконали Сейді Совералл, Метт Корнетт, Майкл Бредвей, Ебігейл Ковен, Аврора Перріно, Джозеф Чіу та Еліша Катберт.



Серіал "Кожного наступного року" / Кадр із серіалу

Про що сюжет серіалу?

У центрі історії – Персі Фрейзер і Сем Флорек. Вони проводять літо в курортному містечку Берріс-Бей, де родина Персі щороку орендує будинок біля озера.

Саме там Персі та сусідський хлопець Сем стають близькими друзями, а згодом закохуються одне в одного. Однак це призводить до фатальної помилки: Персі зраджує Сема з його старшим братом, що руйнує не лише їхні стосунки, а й родинні зв'язки.

"Кожного наступного року": дивіться онлайн трейлер серіалу

Після цього вони не спілкуються протягом десяти років. Усе змінюється, коли Персі змушена повернутися до містечка після трагічної звістки – помирає мати Сема, яка була для неї другою матір'ю.

Персі не може не приїхати, і тепер їм доведеться знову зіткнутися з минулим, старими ранами та власними почуттями.