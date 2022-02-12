"Краще подзвоніть Солу": автори серіалу назвали дату прем'єри фінального сезону

Автори спінофа проєкту "Пуститися берега" нарешті назвали дату виходу першої серії останнього шостого сезону. Виявляється, шоу розділили на дві частини, – детальніше на Кіно 24.

Як повідомляє джерело, перша частина серіалу про життя адвоката Сола Гудмана "Краще подзвоніть Солу" ми побачимо вже за два місяці – у квітні 2022 року. Потім автори запланували для шанувальників проєкту інтригу протяжністю у три місяці, – тоді як наступна частина отримала дату прем'єри у липні 2022 року.

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Дати прем'єр перших та останніх серій у двох частинах серіалу:

перша частина – з 18 квітня по 30 травня;

друга частина – з 11 липня по 15 серпня.

Варто зазначити, що загалом у сезон увійде тринадцять епізодів, а перша частина серіалу буде складатись з шести. Таким чином, проєкт складатиме 62 серії — а це на одну більше, ніж у культовому "Пуститися берега".

, що виробництво спінофа затрималося через пандемію COVID-19, а також, який головний актор Боб Оденкерк переніс прямо на майданчику у липні 2021 року.

Автори спінофа також розсекретили, що навесні на нас усіх чекає декілька короткометражних серіалів із всесвіту шоу "Пуститися берега" та "Краще подзвоніть Солу", зокрема:

"Слизький Джиммі" – шестисерійний анімаційний серіал про юність головного героя.

"Бар "У Купера" — історія про актора та відвідувачів його бару в Лос-Анджелесі.

Четвертий сезон "Відеоруки для співробітників" (перший з них був присвячений мережі ресторанів Густаво Фрінга Los Pollos Hermanos).

Що відомо про сюжет шостого сезону

Шостий сезон розпочнеться з історії, яка бере точку відліку через два роки після фіналу попереднього сезону. Також у мережі опублікували три кадри з майбутніх серій із персонажами, на яких зосередить увагу сюжет проєкту — Джиммі Макгілл, Кім Векслер, Густаво Фрінг та Майк Ермантраут.

Кім Векслер, Густаво Фрінг та Майк Ермантраут, Джиммі Макгілл / Sony Pictures Television