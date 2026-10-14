Старі, але досі скажені: бойовики 2000-х, які влаштують справжній вибух емоцій

У 2000-х герої бойовиків не витрачали час на довгі розмови про почуття, не записувалися до психологів і точно не намагалися домовитися з ворогами. Натомість вони трощили автомобілі, перестрілювалися посеред міста й рятували світ, попутно порушуючи приблизно всі можливі закони фізики.

І хоча спецефекти відтоді стали значно дорожчими, старі добрі бойовики досі здатні дати фору сучасним блокбастерам. 24 Канал зібрав п'ять культових стрічок 2000-х, які подарують добрячу порцію адреналіну та змусять забути про нудний вечір.

"Перевізник"

Рік: 2002

Жанр: бойовик, кримінал, трилер

Оцінка IMDb: 6,8

Френк Мартін – колишній спецпризначенець, який заробляє на життя перевезенням сумнівних вантажів. У нього є три правила: не змінювати домовленостей, не запитувати імен і ніколи не відкривати пакунків.

Звісно, одного дня він порушує власні принципи й опиняється в центрі небезпечної історії. Далі – шалені перегони, перестрілки та Джейсон Стейтем, який вкотре доводить, що костюм не заважає професійно роздавати стусанів.

Що кажуть критики: Роджер Еберт відзначив ефектний початок стрічки та поєднання естетики Джеймса Бонда з бойовими мистецтвами. Водночас критик вважав, що творці перестаралися з екшеном, залишивши надто мало місця для розвитку персонажів.



"Перевізник": дивитись трейлер

"Адреналін"

Рік: 2006

Жанр: бойовик, кримінал, трилер

Оцінка IMDb: 6,9

Найманий убивця Чев Челіос прокидається й дізнається, що його отруїли. Єдиний спосіб залишитися живим – постійно підтримувати високий рівень адреналіну.

Тож герой у виконанні Джейсона Стейтема вирішує перетворити Лос-Анджелес на суцільну зону бойових дій. Він влаштовує бійки, небезпечні перегони й робить усе можливе, щоб його серце не сповільнювалося.

Що кажуть критики: Пітер Бредшоу з The Guardian назвав фільм шаленим і надзвичайно динамічним видовищем, яке, попри абсурдність сюжету, приносить справжнє задоволення. На його думку, це саме той бойовик, який можна дивитися як маленьку guilty pleasure.



"Адреналін": дивитись трейлер

"Ультиматум Борна"

Рік: 2007

Жанр: бойовик, шпигунський трилер

Оцінка IMDb: 8,0

Джейсон Борн продовжує шукати відповіді на запитання про власне минуле. Проблема лише в тому, що ЦРУ зовсім не зацікавлене в тому, щоб колишній агент дізнався правду.

На Борна відкривають полювання, а він змушений тікати від професійних убивць, розкривати змови й демонструвати навички, яких точно не навчають на звичайних курсах самооборони.

Що кажуть критики: Роджер Еберт високо оцінив видовищні трюки, напружені погоні та режисерську майстерність Пола Грінграсса. Критик зазначив, що стрічка настільки захоплює своїм темпом, що глядачеві просто ніколи замислюватися над неправдоподібними сюжетними моментами.



"Ультиматум Борна": дивитись трейлер

"Заручниця"

Рік: 2008

Жанр: бойовик, кримінал, трилер

Оцінка IMDb: 7,7

Колишній агент ЦРУ Браян Міллс намагається налагодити стосунки з донькою. Однак під час подорожі до Парижа дівчину викрадають торговці людьми.

І тут злочинці припускаються найбільшої помилки у своєму житті – зв'язуються з батьком, який має дуже специфічний набір професійних навичок.

Браян вирушає до Франції, де швидко пояснює місцевому кримінальному світу, що сімейні проблеми краще вирішувати без його участі.

Що кажуть критики: Роджер Еберт назвав сюжет відверто неправдоподібним, однак похвалив стрімкий розвиток подій та переконливу гру Ліама Нісона. За словами критика, актор здатен надати серйозності навіть найбільш фантастичним ситуаціям.



"Заручниця": дивитись трейлер

"Казино Рояль"

Рік: 2006

Жанр: бойовик, пригоди, шпигунський трилер

Оцінка IMDb: 8,0

Джеймс Бонд отримує ліцензію на вбивство й вирушає на свою першу місію як агент 007. Йому потрібно зупинити банкіра терористичних організацій Ле Шиффра, який намагається повернути величезні гроші під час покерного турніру.

Щоправда, звичайною грою в карти справа не обмежиться. Попереду – небезпечні переслідування, жорстокі сутички, зради та романтична історія, яка назавжди змінить самого Бонда.

Що кажуть критики: Роджер Еберт поставив фільму найвищу оцінку – чотири зірки. Він особливо відзначив Деніела Крейга, який зробив знаменитого шпигуна жорсткішим, реалістичнішим і значно емоційнішим, ніж його попередники.

"Казино Рояль": дивитись трейлер

А якщо після вибухів і перестрілок захочеться трохи романтики, маємо для вас ще й добірку романтичних комедій 90-х.