Бойовики 80-х, від яких шаленіли мільйони: ви точно їх пам'ятаєте

Якщо у 80-х у героя був кам'яний погляд, м'язи, які жили окремим життям, і звичка вирішувати будь-який конфлікт ударом ноги – він автоматично ставав кумиром. І хоча сучасні бойовики можуть похвалитися значно більшими бюджетами та спецефектами, харизму Ван Дамма, холоднокровність Рутгера Гауера й божевільну енергетику Тоні Монтани повторити досі вдалося небагатьом.

Тож інколи для хорошого вечора достатньо старих фільмів, які 24 Канал зібрав у добірку. Фільмів, де добро перемагає зло... після кількох видовищних ударів з розвороту.

"Кривавий спорт" (1988)

Фільм "Кривавий спорт" (1988) / Фото imdb



Якщо ви не мріяли бути Жаном-Клодом Ван Даммом після цього фільму, то, можливо, просто його не бачили. Американський військовий Френк Дакс тікає зі служби, щоб узяти участь у підпільному турнірі з бойових мистецтв у Гонконзі. Попереду – десятки боїв, грізні суперники й легендарний фінал.

"Сліпа лють" (1989)



Фільм "Сліпа лють" (1989) / Фото imdb



Сліпий ветеран із мечем? Звучить настільки абсурдно, що... геніально. Рутгер Гауер грає героя, який бачить світ не очима, а інстинктами й без проблем відправляє лиходіїв у нокаут. Реалістичність тут відпочиває, зате драйву, гумору й видовищних бійок вистачає з головою.

"Кікбоксер" (1989)



Фільм "Кікбоксер" (1989) / Фото imdb



Сценарій цього фільму можна переказати за 30 секунд: лиходій калічить брата головного героя, той проходить виснажливі тренування, а потім красиво мститься. І знаєте що? Це працює. "Кікбоксер" став одним із головних бойовиків свого часу й довів, що іноді харизма Ван Дамма важливіша за сюжетні повороти.

"Взяти живим або мертвим" (1987)



Фільм "Взяти живим або мертвим" (1987) / Фото imdb



Часи, коли все було максимально просто: є хороший хлопець, є поганий терорист, а між ними – півтори години вибухів, погонь і перестрілок. Рутгер Гауер полює на злочинця, якого ефектно зіграв басист KISS Джин Сіммонс. Жодних моральних дилем – лише стара добра боротьба добра зі злом.

"Обличчя зі шрамом" (1983)



Фільм "Обличчя зі шрамом" (1983) / Фото imdb



Це вже не просто бойовик, а справжня класика кримінального кіно. Історія Тоні Монтани – кубинського емігранта, який перетворився на одного з найвпливовіших наркобаронів Маямі. Влада, гроші, амбіції та культові цитати зробили цей фільм легендою, яку переглядають і сьогодні.

Ну і щоб понастальгувати ще трішки - добірка крутих фільмів 00-х, про які ви вже забули.



