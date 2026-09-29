Убивства, загадки і харизматичні герої: 5 серіалів для довгих вечорів

Якщо для ідеального вечора вам потрібні не романтика й свічки, а труп, загадкова зачіпка і детектив із важким характером – ця добірка для вас. Тут є все: криміналісти, ФБР, судові антропологи, штучний інтелект і злочинці, які чомусь завжди залишають саме ту волосину, яка все зіпсує.

24 Канал зібрав добірку детективних серіалів, які точно вас зацікавлять.

"CSI: Місце злочину"

Роки: 2000–2015

IMDb: 7,7

Команда криміналістів Лас-Вегаса розкриває злочини за допомогою ДНК, відбитків і мікроскопічних доказів. Після цього серіалу будь-яка порошинка на підлозі починає виглядати підозріло.

Що кажуть критики: вони добре прийняли старт серіалу: 92% на Rotten Tomatoes. Хвалили стиль, похмурі справи та Вільяма Петерсена, хоча декому було забагато анатомічних подробиць крупним планом.

"CSI: Місце злочину": дивитись трейлер

"Підозрюваний"

Роки: 2011–2016

IMDb: 8,5

Мільярдер створює систему, яка може передбачати злочини, але не каже, хто жертва, а хто нападник. Тож він об'єднується з колишнім агентом ЦРУ і починає рятувати людей до того, як усе піде дуже погано.

Що кажуть критики: перший сезон критики оцінили стримано, але далі серіал буквально розігнався: кілька наступних сезонів мають 100% на Rotten Tomatoes. Особливо хвалили

"Підозрюваний": дивитись терйлер

"Закон і порядок: Спеціальний корпус"

Рік старту: 1999

IMDb: 8,1

Олівія Бенсон та її команда розслідують найважчі злочини Нью-Йорка. Серіал виходить уже стільки років, що Бенсон, здається, бачила абсолютно все.

Що кажуть критики: перший сезон має 75% на Rotten Tomatoes. Критики хвалили Маріску Гарґітей і напружені сюжети, хоча зауважували, що серіал працює з дуже важкими темами й іноді перегинає з драмою.

"Закон і порядок: Спеціальний корпус": дивитись трейлер

"Білий комірець"

Роки: 2009–2014IMDb: 8,2

Геніальний шахрай Ніл Кефрі виходить із в'язниці, щоб допомагати ФБР ловити інших аферистів. Половину проблем він вирішує розумом, другу – харизмою та ідеальним костюмом.

Що кажуть критики: У серіалу 96% на Rotten Tomatoes. Критики особливо хвалили хімію Метта Бомера й Тіма Декея, легкий гумор і швидкий темп.

"Білий комірець": дивитись терйер

"Кістки"

Роки: 2005–2017

IMDb: 7,8

Судова антропологиня Темперанс Бреннан допомагає ФБР розкривати злочини за останками жертв. Вона довіряє науці, агент Бут – інтуїції. А глядачі 12 сезонів спостерігають ще й за їхньою хімією.

Що кажуть критики: загальний рейтинг серіалу на Rotten Tomatoes – 86%. Критики хвалили Емілі Дешанель, Девіда Бореаназа й незвичайний формат, хоча перший сезон вважали трохи нерівним.

"Кістки": дивитись трейлер

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