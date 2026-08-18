Не відірватися до фіналу: 5 серіалів із загадками, злочинами та неочікуваними поворотами

Тут і викрадення, і маніяки, і загадкові зникнення, і люди, яким явно не варто довіряти. Коротше, спокійного вечора не обіцяємо.

Тож, якщо хочеться серіалу, який затягне з першої серії й змусить перевірити, чи точно ви замкнули двері, – ось п’ять варіантів від 24 Каналу.

"Любa дитина"

Лєна багато років живе в полоні разом із двома дітьми. У їхньому світі все відбувається за чітким розкладом: їжа, туалет, сон – і жодного кроку вбік, якщо не хочеться покарання.

Коли Лєні та дівчинці вдається втекти, історія лише починається. Адже батьки дитини, яка зникла 13 років тому, впізнають у цій справі моторошні деталі власного минулого.

"Любa дитина": дивитись трейлер

"Остання ніч у Треморі"

Відомий композитор приїжджає у віддалений будинок на узбережжі Ірландії, щоб пережити розлучення і нарешті написати щось геніальне.

Але замість натхнення отримує бурю, ізоляцію та дивні звуки в темряві.

"Остання ніч у Треморі": дивитись трейлер

"Садівник"

Рікардо працює садівником в елітному житловому комплексі. І знає про його мешканців значно більше, ніж їм хотілося б.

Він спостерігає за їхніми стосунками, бажаннями та маніпуляціями, поступово отримуючи контроль над чужими секретами. Тож якщо після цього серіалу ви раптом почнете підозріло дивитися на сусіда з газонокосаркою – ми вас розуміємо.

"Садівник": дивитись трейлер

"Скляний купол"

У шведському містечку зникає дівчина. Розслідувати справу береться Лейла – кримінологиня, яка сама колись стала жертвою викрадення саме в цьому місці.

Тепер їй доведеться повернутися у власне минуле, щоб зрозуміти, що відбувається зараз. А де минуле, яке краще було не чіпати, там зазвичай нічого хорошого.

"Скляний купол": дивитись трейлер

"Гаррі Голе"

В Осло вбивають молоду жінку, а поруч залишають дивні деталі – відрізаний палець і діамант у формі зірки.

За справу береться детектив Гаррі Голе, який і без серійного вбивці має достатньо проблем. Але нові жертви показують: це не випадкові злочини, а продумана гра, де хтось старанно залишає підказки.

І чим далі Гаррі заходить у розслідування, тим більше розуміє: цього разу справа може бути набагато особистішою, ніж він хотів би.

"Гаррі Голе": дивитись трейлер

А ми маємо для вас ще одну добірку крутих серіалів, які точно варто додати до свого списку на перегляд. Тут – різні історії, жанри та герої, але об’єднує їх одне: відірватися від екрана буде непросто.



