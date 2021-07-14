Кейт Бекінсейл, Стенлі Туччі, Джай Кортні на ефектних кадрах "Красуні на драйві"

В українських кінотеатрах нова екшн-комедія "Красуня на драйві" стартує 29 липня. Стрічка зібрала зірковий акторський склад. У головній ролі тієї самої "красуні" – британка Кейт Бекінсейл, зірка франшизи "Інший світ", блокбастерів "Згадати все" і "Перл Харбор", епічної драми "Авіатор" та культової мелодрами "Інтуїція".

Дистриб'ютор Вольга Україна поділився ексклюзивно з Кіно 24 новими кадрами та подробицями про майбутню картину.

До теми Мережу заінтригувала розлючена Кейт Бекінсейл у трейлері "Красуня на драйві"

Про що сюжет "Красуні на драйві"?

Головна героїня Лінді від народження володіє свого роду надсилою – вона швидше і сильніше від більшості людей. Ось тільки за цим даром стоїть одна невеличка неприємність – її сила безпосередньо прив'язана до спалахів люті, від яких не допомогло нічого – ні армія, ні медикаменти. Поки Лінді не зустріла доктора Манчіна, який розробив експериментальну технологію, що дозволяє стримувати її спалаху люті. Дівчина вирішується почати нове життя і навіть знайомиться з привабливим молодим чоловіком, але нова трагедія змушує її взятися за старе та пройтися по злочинному світу з притаманною тільки їй грацією, стилем, силою і швидкістю.



Кейт Бекінсейл в екшн-комедії "Красуня на драйві" / Фото "Вольга Україна"

Крім Кейт Бекінсейл, на нових кадрах ми отримали чудову можливість краще розгледіти інших героїв екшн-комедії.

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Доктор-експериментатор і, за сумісництвом, єдиний друг Лінді зіграв номінант на премію Оскар Стенлі Туччі ("Диявол носить Prada", "Голодні ігри", "У центрі уваги").



Стенлі Туччі в екшн-комедії "Красуня на драйві" / Фото "Вольга Україна"

У вельми несподіваному амплуа романтичного героя, нового й трохи сором'язливого бойфренда Лінді, з'явиться австралієць Джай Кортні ("Загін самогубців", "Дивергент", "Джек Річер").



Джай Кортні в екшн-комедії "Красуня на драйві" / Фото "Вольга Україна"

Парочку копів, які прагнуть уникнути впливу Лінді на розслідування злочину зіграли Боббі Каннавале, відомий за комедією "Шпигунка", франшизою "Людина-мураха та Оса", а також "Ірландцем" Мартіна Скорсезе, і зірка шоу "Помаранчевий – хіт сезону" Лаверн Кокс, яка нещодавно засвітилася в "оскароносному" сатиричному трилері "Перспективна дівчина".



Боббі Каннавале в екшн-комедії "Красуня на драйві" / Фото "Вольга Україна"

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Крім того, в "Красуні на драйві" також зіграла лауреатка премії Оскар С’юзен Сарандон ("Тельма та Луїза", "Дуже погані матусі 2", "Тихе серце"). Творці не розкривають ніяких подробиць щодо її ролі, але з трейлера стає очевидним, що її героїня знає все про здібності Лінді.



С’юзен Сарандон в екшн-комедії "Красуня на драйві" / Фото "Вольга Україна"