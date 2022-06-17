"Крихка пам’ять": український фільм отримав дві почесні нагороди на міжнародних кінофестивалях

Український фільм "Крихка пам’ять" отримав почесні відзнаки на двох престижних міжнародних кінофестивалях. Стрічка розповідає про дідуся режисера, Леоніда Бурлаку.

Світова прем’єра повнометражного документального дебюту режисера та кінооператора Ігоря Іванько відбулась наприкінці травня на міжнародному конкурсі 62-го Краківського кінофестивалю, який є однією з найстаріших кіноподій світу. Там фільм отримав спеціальну відзнаку журі. Про це 24 каналу повідомила пресслужба фільму "Крихка пам’ять".

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Про що йдеться у фільмі "Крихка пам’ять"

"Крихка пам’ять" розповідає про дідуся режисера, Леоніда Бурлаку. Він був відомим кінооператором та працював на Одеській кіностудії. За свою кар’єру Бурлака зняв 30 повнометражних фільмів, найвідомішим з яких стала кінострічка "Місце зустрічі змінити не можна". Через хворобу Альцґеймера герой стрічки почав втрачати пам’ять. У цей самий час його онук, також кінооператор, випадково знаходить фотоархів діда часів його молодості. Ігор Іванько сканує пошкоджені старі плівки та досліджує минуле свого діда.

Робота над проєктом тривала протягом 5 років і звісно вся наша команда радіє такій кількості фестивальних успіхів фільму,

– повідомила команда фільму.

"Не дивлячись на те, що радість з нас всіх наче висмоктали й повідомлення про призи та зарубіжні покази виглядають недоречними на наших фесбук-сторінках, важливо інформувати людей про те що Україна гідно представлена на міжнародній арені", – доповнили вони.

Як повідомили автори картини, окрім особистої теплої лінії відносин між дідусем та онуком, ліній збереження особистої та колективної пам'яті, однією з провідних ліній фільму "Крихка пам'ять", є підняття питання сили впливу радянської пропаганди, що і є першоджерелом подій, які відбуваються в нашій країні з 2014 року. "Сподіваємося, що дуже скоро не тільки добрі новини, але і сам фільм дійде до українського глядача", – сказав продюсер фільму Олександра Братищенко.



"Крихка пам’ять" отримав дві почесні нагороди на міжнародних кінофестивалях / Фото пресслужби фільму

До продюсування проєкту також долучились сам Ігор Іванько, креативна продюсерка Марія Пономарьова та словацький копродюсер Петер Керекеш.

Творча група

Оператори: Ігор Іванько, Леонід Бурлака, Ілля Єгоров

Ігор Іванько, Леонід Бурлака, Ілля Єгоров Режисер монтажу: Ігор Косенко

Ігор Косенко Звукорежисери: Каріна Режевська

Каріна Режевська Композитори: Микита Моісеєв та Marec Piacek

Вчора, 16 червня, фільм виходить в прокат у Словаччині. Дистриб’ютором є компанія FilmTopia.

Також невдовзі "Крихка пам’ять" візьме участь у ще одному престижному заході – кінофестивалі у Шеффілді. Sheffield DocFest вважається третім за величиною фестивалем документального кіно у світі. Стрічка увійшла до програми Memories.

Фільм створено Burlaka Films (UA), #Babylon'13 (UA) у копродукції з Peter Kerekes Film (SK). За підтримки Українського культурного фонду, Державного агентства України з питань кіно та Slovak Audiovisual Fund. Міжнародна промоція фільму відбувається за підтримки Українського інституту в межах програми proMOTION.



Постер фільму "Крихка пам’ять" / Фото пресслужби картини