"Кріпосна 3": відомо, коли вийде довгоочікуваний новий сезон популярного серіалу

Телеканал СТБ і FILM.UA Group анонсували дату старту нового сезону серіалу "Кріпосна: Жадана любов". Довгоочікувану прем’єру продовження костюмованої драми чекайте 1 листопада о 20:15 годині.

Ще зовсім трохи і найпалкіші шанувальники "Кріпосної" дізнаються, які випробування доля приготувала для Каті Вербицької та інших головних героїв. Та найважливіше запитання – чи живий Андрій Жадан?

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Актори та ролі нового сезону

У сюжетних лініях продовження популярного серіалу з’являться нові, не менш яскраві, персонажі, на ролі яких "Кріпосна" проводила всеукраїнський кастинг. Зокрема, глядачі познайомляться із сім’єю Безусів – Рогнідою Василівною та Євгеном Антоновичем у виконанні Марії Машкової і Федора Лаврова. Якими вони будуть: жостокими чи лагідними та яку роль відіграватимуть у житті Каті – зовсім скоро дізнаєтеся у серіалі.

Згадаємо: Катя Вербицька у перших двох сезонах пережила чимало випробувань:

смерть коханого;

поховання живцем;

знущання жорстокої панночки;

навіть ув’язнення в борделі.

У третій частині "Кріпосної" вона з’явиться перед глядачами у новому образі – більш впевненої і ще сильнішою.

У ролях:

Соня Прісс;

Станіслав Боклан;

Наталка Денисенко;

Анна Сагайдачна;

Марк Дробот;

Тарас Цимбалюк;

Олеся Жураківська;

Віктор Жданов;

Максим Радугін;

Сергій Стрельников;

Федір Лавров;

Марія Машкова;

Аліна Коваленко та ін.

Що нам покажуть у третьому сезоні

Тепер усі дізнаються, що трапилося в день весілля Каті . Той день мав стати найщасливішим у її житті. Вона, нарешті, отримала вистраждану свободу і пішла під вінець з Андрієм Жаданом. Та тільки-но над їхніми головами церковний хор проспівав "Многая літа", як невідомий встромив ніж у груди Андрія і перетворив омріяне щастя на жах усього життя.

. Той день мав стати найщасливішим у її житті. Вона, нарешті, отримала вистраждану свободу і пішла під вінець з Андрієм Жаданом. Та тільки-но над їхніми головами церковний хор проспівав "Многая літа", як невідомий встромив ніж у груди Андрія і перетворив омріяне щастя на жах усього життя. Історія Петра Червінського почнеться з повернення додому. Син – самогубець, маєток у чужих руках. Тепер, коли зруйновано все, чим він дорожив, чи здатне хоч щось стримати шал його гніву?

почнеться з повернення додому. Син – самогубець, маєток у чужих руках. Тепер, коли зруйновано все, чим він дорожив, чи здатне хоч щось стримати шал його гніву? Куховарка Павлина вже давно живе чужим щастям і не сподівається на увагу долі. Проте на її шляху зустрінеться чоловік, який спробує довести, що кохання можливе у будь-якому віці.

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Міжнародне визнання

Серіал "Кріпосна" став не лише одним із найпопулярніших серіалів українців, він починає завойовувати міжнародний ринок. У липні 2019 року серіал з приголомшливим успіхом пройшов на польському телеканалі TVP1. Польські глядачі обговорювали проєкт нарівні з "Грою престолів" і тепер чекають продовження. Далі серіал побачили в Литві, Казахстані, Росії та Білорусі. Права на показ продано в Японію (A.K Company), Чехію (Prima TV), Угорщину, Словаччину, Болгарію (BNT), Латвію, Естонію, Грузію, на території Латинської Америки і в Балканські країни. Влітку 2020 року серіал був проданий в Іспанію і став першою українською багатосерійною драмою, яку придбав іспанський телеканал, прем’єра відбулася на каналі Divinity. А глядачі територій Північної Америки тепер можуть дивитися "Кріпосну" на VOD-сервісі Amazon Prime.

"Кріпосна: Жадана любов" третій сезон 1 листопада 2021: дивіться трейлер