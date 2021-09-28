"Кріпосна 3": відомо, коли вийде довгоочікуваний новий сезон популярного серіалу
Джерело:СТБ
Телеканал СТБ і FILM.UA Group анонсували дату старту нового сезону серіалу "Кріпосна: Жадана любов". Довгоочікувану прем’єру продовження костюмованої драми чекайте 1 листопада о 20:15 годині.
Ще зовсім трохи і найпалкіші шанувальники "Кріпосної" дізнаються, які випробування доля приготувала для Каті Вербицької та інших головних героїв. Та найважливіше запитання – чи живий Андрій Жадан?
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Актори та ролі нового сезону
У сюжетних лініях продовження популярного серіалу з’являться нові, не менш яскраві, персонажі, на ролі яких "Кріпосна" проводила всеукраїнський кастинг. Зокрема, глядачі познайомляться із сім’єю Безусів – Рогнідою Василівною та Євгеном Антоновичем у виконанні Марії Машкової і Федора Лаврова. Якими вони будуть: жостокими чи лагідними та яку роль відіграватимуть у житті Каті – зовсім скоро дізнаєтеся у серіалі.
Згадаємо: Катя Вербицька у перших двох сезонах пережила чимало випробувань:
- смерть коханого;
- поховання живцем;
- знущання жорстокої панночки;
- навіть ув’язнення в борделі.
У третій частині "Кріпосної" вона з’явиться перед глядачами у новому образі – більш впевненої і ще сильнішою.
У ролях:
- Соня Прісс;
- Станіслав Боклан;
- Наталка Денисенко;
- Анна Сагайдачна;
- Марк Дробот;
- Тарас Цимбалюк;
- Олеся Жураківська;
- Віктор Жданов;
- Максим Радугін;
- Сергій Стрельников;
- Федір Лавров;
- Марія Машкова;
- Аліна Коваленко та ін.
Що нам покажуть у третьому сезоні
- Тепер усі дізнаються, що трапилося в день весілля Каті. Той день мав стати найщасливішим у її житті. Вона, нарешті, отримала вистраждану свободу і пішла під вінець з Андрієм Жаданом. Та тільки-но над їхніми головами церковний хор проспівав "Многая літа", як невідомий встромив ніж у груди Андрія і перетворив омріяне щастя на жах усього життя.
- Історія Петра Червінського почнеться з повернення додому. Син – самогубець, маєток у чужих руках. Тепер, коли зруйновано все, чим він дорожив, чи здатне хоч щось стримати шал його гніву?
- Куховарка Павлина вже давно живе чужим щастям і не сподівається на увагу долі. Проте на її шляху зустрінеться чоловік, який спробує довести, що кохання можливе у будь-якому віці.
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Міжнародне визнання
Серіал "Кріпосна" став не лише одним із найпопулярніших серіалів українців, він починає завойовувати міжнародний ринок. У липні 2019 року серіал з приголомшливим успіхом пройшов на польському телеканалі TVP1. Польські глядачі обговорювали проєкт нарівні з "Грою престолів" і тепер чекають продовження. Далі серіал побачили в Литві, Казахстані, Росії та Білорусі. Права на показ продано в Японію (A.K Company), Чехію (Prima TV), Угорщину, Словаччину, Болгарію (BNT), Латвію, Естонію, Грузію, на території Латинської Америки і в Балканські країни. Влітку 2020 року серіал був проданий в Іспанію і став першою українською багатосерійною драмою, яку придбав іспанський телеканал, прем’єра відбулася на каналі Divinity. А глядачі територій Північної Америки тепер можуть дивитися "Кріпосну" на VOD-сервісі Amazon Prime.
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