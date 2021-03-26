"Кріпосна" 3 сезон: Наталка Денисенко заінтригувала фото та коментарем про зйомки

В Україні тривають зйомки костюмованого серіалу "Кріпосна". Одну з головних ролей у стрічці отримала Наталка Денисенко, яка заінтригувала цікавимим деталями про нові епізоди та показала фото за лаштунків проєкту.

Актриса позувала перед камерою в образі своєї героїні з "Кріпосної" Лариси Яхонтової. Наталка Денисенко приміряла пишну сукню, яку доповнила елегантною зачіскою та аксесуарами. А вже в коментарі до допису вона зізналась, що у 3 сезоні "Кріпосної" її героїня зміниться не тільки зовнішньо.

Цікаво Катерину Ковальчук замінила росіянка у 3 сезоні "Кріпосної": реакція актриси

"Одна з моїх улюблених суконь Лариси. Уже багато мені написали, що в цьому сезоні моя Яхонтова зовсім інакше виглядає... Я вам скажу, що внутрішньо це так само вже не та дівчина. Я розповідала, що я захоплююся психологією, і тут, мені дуже цікаво спостерігати, які потрясіння і пристрасті вирують всередині Лариси. Розумію її кожною клітинкою свого тіла! Це мрія грати таке", – заінтригувала Наталка Денисенко.

Також актриса пригадала, як потрапила до цього проєкту. За словами Наталки Денисенко, кастинги до "Кріпосної" розпочались, коли її сину було менше 2 місяців. Тоді актриса наважилась долучитись до серіалу та жодного разу про це не пошкодувала.

"Тепер навіть не уявляю, що було б, якби в 2017-му я не поїхала на проби (хоча пройшло лише 1,5 місяці після того, як народила малюка) і, якби не погодилася зніматися з грудним Андрюшкою "під боком"... ох, це було нелегко!" – пригадала Наталка Денисенко.

"Кріпосна" 3 сезон: коротко про серіал

У 2021 році на екрани вийдуть нові епізоди серіалу "Кріпосної". Фінал 2 сезону залишив для глядачів чимало питань, на які дадуть відповіді у продовженні стрічки.

"Як склалися стосунки Лариси Яхонтової та Петра Червінського? Хто народиться у цієї пари: хлопчик, дівчинка? І чи народиться взагалі? З ким залишиться Катя? Ба більше, це буде історія, яка дуже сучасна. У ній ми будемо говорити про те, що немає ніякої таємниці, яку можна довго приховувати", – розповіла шоуранерка Тала Пристаєцька у коментарі СТБ.

Здається, на глядачів справді чекає захоплива драма з несподіваними поворотами сюжету. Це підтвердив і виконавець однієї з головних ролей Тарас Цимбалюк в інстаграмі.

Більшу половину нового сезону ми вже відзняли, але ще 3 місяці зйомок попереду. Скажу одне: таких поворотів сюжету ви точно не очікуєте! Буде, як ніколи, цікаво,

– розповів Тарас Цимбалюк.

У 3 сезоні "Кріпосної" головні ролі зіграли: