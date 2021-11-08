Новий тиждень "Кріпосної 3": Тарас Цимбалюк поділився закадровими фото зі зйомок

Перший тиждень показу "Кріпосна. Жадана любов" позаду. У глядачів склалися не лише позитивні, а й негативні враження через зміну головної героїні. Тарас Цимбалюк поділився фото залаштунків серіалу і показав себе у гримерці.

Роль Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк третій сезон поспіль костюмованої драми грає коваля-кріпака Назара. Колись він був щиро закоханий у Катю. Проте, одного дня він потрапивши у пожежу. Виживши, зустрічає своє велике кохання – дівчину Орисю.

До теми "Кріпосна. Жадана Любов" 1 і 2 серії: з чого почався новий сезон і реакція глядачів

У серіалі "Кріпосна. Жадана любов" кохана Орися вагітніє і народжує йому донечку Зоряну. До цього часу Назар стає вільним і отримує у Києві роботу цехового коваля.

Тарас Цимбалюк у себе в інстаграмі поділився фото знімань серіалу у різні пори року.

Перший тиждень нової "Кріпосної" минув. Як вам новий сезон?

– запитує актор у шанувальників серіалу.

Фото залаштунків "Кріпосної 3" / Фото з інстаграму Тараса Цимбалюка

Актор також показав відео з гримерки, де йому накладають грим – шрами від опіків, які Назар отримав під час пожежі.

Графік виходу нових серій

9 і 10 серії ― 8 листопада;

11 і 12 серії ― 9 листопада;

13 і 14 серії ― 10 листопада;

15 і 16 серії ― 11 листопада;

17 і 18 серії ― 15 листопада;

19 і 20 серії ― 16 листопада;

21 і 22 серії ― 17 листопада;

23 і 24 серії ― 18 листопада.

Реакція шанувальників на останні серії та гру Тараса

"Класно, але Катя якась не така. Звикла до попередньої";

"За що сценаристи вбили Орисю??? Я плакала. Вона класна, мила, як Назар тепер без неї? Тарасе, грав шикарно, я повірила";

"Тарасику! Дуже гарний серіал, чудова гра! Браво!";

"Тарас неперевершений! дякую за акторську гру!";

Обережно,

Цікаво Другий замах на Жадана та підозрілий новий друг Стефан у 3 і 4 серіях "Кріпосної 3"