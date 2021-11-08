Новий тиждень "Кріпосної 3": Тарас Цимбалюк поділився закадровими фото зі зйомок
Джерело:інстаграм Тараса Цимбалюка
Перший тиждень показу "Кріпосна. Жадана любов" позаду. У глядачів склалися не лише позитивні, а й негативні враження через зміну головної героїні. Тарас Цимбалюк поділився фото залаштунків серіалу і показав себе у гримерці.
Роль Тараса Цимбалюка
Тарас Цимбалюк третій сезон поспіль костюмованої драми грає коваля-кріпака Назара. Колись він був щиро закоханий у Катю. Проте, одного дня він потрапивши у пожежу. Виживши, зустрічає своє велике кохання – дівчину Орисю.
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У серіалі "Кріпосна. Жадана любов" кохана Орися вагітніє і народжує йому донечку Зоряну. До цього часу Назар стає вільним і отримує у Києві роботу цехового коваля.
Тарас Цимбалюк у себе в інстаграмі поділився фото знімань серіалу у різні пори року.
Перший тиждень нової "Кріпосної" минув. Як вам новий сезон?
– запитує актор у шанувальників серіалу.
Фото залаштунків "Кріпосної 3" / Фото з інстаграму Тараса Цимбалюка
Актор також показав відео з гримерки, де йому накладають грим – шрами від опіків, які Назар отримав під час пожежі.
Графік виходу нових серій
- 9 і 10 серії ― 8 листопада;
- 11 і 12 серії ― 9 листопада;
- 13 і 14 серії ― 10 листопада;
- 15 і 16 серії ― 11 листопада;
- 17 і 18 серії ― 15 листопада;
- 19 і 20 серії ― 16 листопада;
- 21 і 22 серії ― 17 листопада;
- 23 і 24 серії ― 18 листопада.
Реакція шанувальників на останні серії та гру ТарасаОбережно, спойлери!
- "Класно, але Катя якась не така. Звикла до попередньої";
- "За що сценаристи вбили Орисю??? Я плакала. Вона класна, мила, як Назар тепер без неї? Тарасе, грав шикарно, я повірила";
- "Тарасику! Дуже гарний серіал, чудова гра! Браво!";
- "Тарас неперевершений! дякую за акторську гру!";
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- "Не дивилася жодного сезону, хоча костюмовані фільми то кайф, але вчорашньої Орисі було до сліз шкода";
- "Акторський склад просто нереальний, гра неперевершена, сюжет непередбачуваний і все це змушує о 20:15 прищіпати до екрана";
- "Вчора проплакала майже всю серію, дуже шкода Назара";
- "Акторська гра чудова, дуже дякую Вам і всій команді Кріпосної. Ви великі молодці";
- "Вчорашня серія була шоком. Ти грав до мурашок, мені більше було шкода тебе, ніж Орисю, Дивитись найцікавіше";
- "Сезон крутий як завжди, але Орисю навіщо? Назар тепер для Каті новий ворог?";
- "Чекаю побачити Назара з Ольгою";
- "Все круто. Але так шкода Орисю";
- "Все чудово, дуже цікаво, несподівано і нова актриса чудова, актори такі молодці, натхнення вам більше";
- "Мені шкода Назара, він щиро любив Орисю. А вона померла, як же я хочу, щоб в кінці серіалу всі були щасливі!";
- "Найцікавіший сезон. Зрозуміло, 1,2 теж нереальні, але 3 – просто фантастика. Дивлюся і навіть не кліпаю".