"Ким ти хочеш бути, коли виростеш?": зворушливе фото Кріса Гемсворта з сином на зйомках "Тора 4"

18:16

Голлівудський актор Кріс Гемсворт опублікував у своєму інстаграмі фото з сином, в підписі до якого розповів про бажання свого сина стати супергероєм. Зафіксували такий момент в перерві між зйомками "Тора: Кохання і грім".