"Ким ти хочеш бути, коли виростеш?": зворушливе фото Кріса Гемсворта з сином на зйомках "Тора 4"

25 травня 2021 , 18:16
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Джерело:

інстаграм Кріса Гемсворта

Голлівудський актор Кріс Гемсворт опублікував у своєму інстаграмі фото з сином, в підписі до якого розповів про бажання свого сина стати супергероєм. Зафіксували такий момент в перерві між зйомками "Тора: Кохання і грім".

"Тримаю свого маленького хлопця за руку і питаюся: "Ким ти хочеш стати коли виростеш?". – "Тату, я хочу стати суперменом". – На щастя, у мене є ще двоє дітей", – поділився Кріс Гемсворт. 

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Дитина одягнула супергеройський плащ у стилі Тора, чим дуже зворушила підписників зіркового батька.

Реакція мережі на фото з сином

  • "Найбільший подарунок у житті – це тато, і ти чудово справляєшся";
  • "Я люблю суперменів також";
  • "Це чудово";
  • "Блискуче".

"Тор: Кохання і грім": що відомо про фільм

  • Фільм режисера Тайка Вайтіті. 
  • Подробиці сюжету фентезійного бойовика "Тор: Кохання та Грім" тримаються в таємниці.
  • Одну з головних ролей у фільмі зіграє Кріс Пратт, який перевтілиться у Зоряного Лицаря. Це було прогнозовано, адже в останні хвилини фільму "Месники: Завершення" саме цей супергерой разом з Тором вирушив на космічному кораблі.
  • Очікується і поява у кадрі Наталі Портман. За неофіційними даними, її героїня буде боротись з раком, а Тор рятуватиме її. Водночас Валькірія очолить Асгард.
  • Несподіванкою для всіх прихильників Marvel стане поява Крістіана Бейла і Метта Деймона. Перший зіграє лиходія, що вже вразило кіноманів. Все тому, що Крістіан Бейл добре відомий за роллю Бетмена у трилогії Крістофера Нолана.
  • Прем’єра фільму відбудеться у 2022 році.
Автор: Наталія Гулій