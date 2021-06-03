"Фільм буде до біса божевільним і смішним": Кріс Хемсворт заявив про закінчення зйомок "Тора 4"

Австралійський актор Кріс Хемсворт у своєму інстаграмі повідомив, що зйомки "Тору: Кохання і грім" закінчено і опублікував ефектний чорно-білий знімок.

"Це кінець зйомок "Тора 4: Любов і грім", також це національний день без гри м'язами, так що я подумав, що це суперрозслаблене фото підійде", – зазначив Кріс Хемсворт.

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"Фільм буде до біса божевільним і смішним, а також торкнеться кількох струн душі. Багато любові, багато грому! Спасибі всім акторам і команді, хто створив цю чергову неймовірну подорож Marvel. Пристебніть ремені і приготуйтеся, і до зустрічі в кінотеатрах!", – написав Хемсворт усвоєму інстаграмі.

Режисер картини Тайка Вайтіті у своєму інстаграмі також поділився аналогічною світлиною.

"Іноді дві людини збираються разом, щоб надихнути світ і назавжди змінити кінематографічний пейзаж. А ще є я і Кріс Хемсворт, які занадто круті, щоб піклуватися про щось ще, крім створення фільмів, що приносять людям абсолютну радість. Гаразд, я не виглядаю круто, я це знаю", – написав режисер.

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Також Вайтіті нагадав, що прем'єра четвертої частини фільму повинна відбутися в травні 2022 року.

Цей фільм – найбожевільніше, що я коли-небудь робив, і для мене велика честь надерти собі дупу і отримати нервовий зрив, щоб ви всі могли побачити його в травні 2022 року,

– доповнив режисер.

Нагадаємо, у четвертому фільмі про Тора зіграли: