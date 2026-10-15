Легендарний маніяк повертається: вийшов приквел культового фільму жахів "П'ятниця, 13-те"

Здавалося б, після десятків кривавих убивств Джейсон Вурхіз уже давно заслужив на пенсію. Але Голлівуд вирішив інакше: навіщо вигадувати нових маніяків, якщо можна повернутися до старих і нарешті розібратися, звідки в них стільки проблем із психікою?

Як повідомляє 24 Канал, 15 жовтня 2026 року відбулася прем'єра серіалу "Кришталеве озеро" – приквелу легендарної франшизи "П'ятниця, 13-те". Восьмисерійний горор від студії A24 розповість передісторію одного з найвідоміших кіноманіяків та його матері Памели Вурхіз.

Про що серіал "Кришталеве озеро"

У центрі сюжету – мати-одиначка Памела Вурхіз, яка намагається пережити смерть свого маленького сина Джейсона. Хлопчик трагічно потонув у місцевому озері майже рік тому, але жінка досі не може змиритися із втратою.

Одного дня на її порозі з'являються двоє незнайомців, які починають цікавитися її минулим. Після цього в містечку відбувається низка моторошних подій, а місцеві жителі поступово розуміють, що Памела приховує значно більше, ніж здається.

Творці обіцяють поєднати психологічну драму, детективні загадки та класичний горор. Тож цього разу глядачам покажуть не лише криваві наслідки, а й причини, які перетворили звичайну родинну трагедію на легенду жахів.



"Кришталеве озеро": дивитись трейлер

Хто зіграв головні ролі та де дивитися

Головну роль виконала Лінда Карделліні, відома за серіалами "Мертвий для мене" та "Диваки і навіжені". Юного Джейсона Вурхіза зіграв Калум Вінсон.

До акторського складу також увійшли Вільям Кетлетт, Девін Кесслер, Камерон Скоггінс та Гвендолін Сундстрем.

Шоуранером проєкту став Бред Калеб Кейн, який працював над серіалами "Воно: Ласкаво просимо до Деррі" та "Чорні вітрила". Знімання проходило у штаті Нью-Джерсі.

У США всі вісім епізодів вийшли 15 жовтня на Peacock. В Україні серіал анонсували на HBO Max через MEGOGO зі щотижневим випуском серій.

До слова, уже 25 листопада 2026 року відбудеться прем'єра серіалу "Той, хто біжить по лезу 2099" – продовження культової науково-фантастичної франшизи.