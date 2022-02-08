Крістен Стюарт вперше номінували на Оскар-2022, хоч вона і не бажала цього: у чому причина
У вівторок 8 лютого 2022 року були оголошені головні претенденти на премію Оскар-2022. Американська акторка Крістен Стюарт отримала першу у своїй кар'єрі номінацію найпрестижнішої премії Голлівуду. Але раніше зірка заявила, що їй байдуже на премію, – у чому справа, детальніше на Кіно 24.
Зірка "Сутінок" Крістен Стюарт отримала номінацію на Оскар-2022 у категорії "Найкраща головна актриса" разом з такими легендами Голлівуду, як Ніколь Кідман та Пенелопа Крус. У номінації також доведеться позмагатись з неперевершеною Олівією Коулман та Джессікою Честейн.
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Важливо згадати, що до номінації акторку обрали члени Академії завдяки ролі принцеси Уельської у стрічці Пабло Ларрейна "Спенсер: Таємниця принцеси Діани". Світова прем'єра картини відбулась на 78-му Венеційському кінофестивалі 3 вересня 2021 року, а українські глядачі змогли побачити фільм вже 9 грудня.
Стрічка вже отримав гучну похвалу від критиків, про це ми писали у матеріалах-підсумках Венеційського фестивалю. Але, не зважаючи на успіх фільму, актриса зізналася для подкасту Variety, що для неї неважливо, чи виграє вона Оскар-2022.
Мені все одно. "Оскари" – така кумедна штука. Існує так багато чудових фільмів і дивовижних акторських перевтілень, які навряд чи хтось побачить. Це явно говорить про те, чим ми живемо, що ми шукаємо, про що піклуємось. Я дійсно ціную, що щось, у чому я брала участь, спровокувало такий величезний діалог. Ми робимо фільми для того, щоб вони знаходили відгук в інших людях,
– розповіла актриса у рамках подкасту Variety's Awards Circuit.
"Спенсер: Таємниця принцеси Діани" 2021: дивіться трейлер
Сюжет фільму "Спенсер: Таємниця принцеси Діани"
Драма розповідає про події, які відбулися під час святкування Різдва членами королівської родини у 1991 році. Сюжет розгортається у заміському маєтку Віндзорів – Сандрінгем, який теж у певному сенсі стає одним із персонажів історії. В оточенні безлічі родичів самотня Діана розуміє, що настав час змін і наважується на найважливіший крок у своєму житті.
Також в картині взяли участь такі актори:
- Джек Фартінг ("Пуаро"),
- Шон Гарріс ("Макбет"),
- Саллі Гокінс ("Безтурботна"),
- Емі Менсон ("Одного разу в казці").
Не пропустіть Номінанти премії Оскар-2022: які стрічки боротимуться за золоту нагородуЦікаво. Музику для стрічки написав гітарист британської групи Radiohead – Джонні Грінвуд.
Фільмографія Крістен Стюарт
- "Під водою" 2020
- "Найщасливіший сезон" 2020
- "Небезпечна роль Джин Сіберг" 2019
- "Помста Ліззі Борден" 2018
- "Все ще Еліс" 2014
- "На дорозі" 2012
- "Утікачки" 2010
- "Сутінки. Сага" (2008-2011)