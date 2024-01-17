Я думаю, так буде краще, – Крістен Стюарт з "Сутінок" заявила про призупинення кар'єри акторки

Знаменита актриса Крістен Стюарт, яка виконала головну роль у всіх частинах фільму "Сутінки", оголосила про рішення призупинити свою акторську кар'єру.

Нещодавно про такі ж плани заявила голлівудська акторка Марго Роббі. Дізнайтесь в матеріалі, що повпливало на таку думку Крістен Стюарт, що відомо про акторку "Сутінок" та які плани на майбутню кар'єру має знаменитість.

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Крістен Стюарт вирішила поставити на паузу акторську кар'єру: що сталося

Стюарт зізналась, що протягом останніх п'яти років вона шукає фінансування для свого кінопроєкту. Актриса має намір спробувати свої сили в режисурі фільмів, зокрема, у проєкті під назвою "Хронологія води".

Я збираюся зняти цей фільм, перш ніж працювати на когось іншого. І так, я нарешті залишу акторство. Я не зніму жодного фільму, поки не зроблю цей фільм. Я вам це точно скажу. Я думаю, так буде краще,

– сказала акторка.

Сценарій фільму бере основу в літературних творах письменниці Лідії Юкнавич, яка в описах свого дитинства та юності розповідає про свою боротьбу з залежністю від наркотиків та алкоголю.

Крістен Стюарт – акторка з "Сутінків": що відомо

Крістен Стюарт – американська акторка, яка володіє багатьма престижними нагородами. Вона стала номінанткою на премію Оскар і отримала спеціальну нагороду BAFTA у категорії "Нова зірка" у 2010 році.

Надалі журнал Forbes визнав її найбільш оплачуваною акторкою, а у 2020 році Крістен отримала від Асоціації голлівудських критиків престижну нагороду "Акторка десятиліття".

Вона знімалась у всіх частинах фільму "Сутінки". Крім цього, вона також відзначилася ролями в таких картинках, як "Злови ту дитину", "Кімната паніки", "Затура", "У країні жінок" та "Білосніжка та мисливець".

"Сутінки": дивіться онлайн трейлер фільму