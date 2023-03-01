Зірка "Друзів" припиняє акторську кар’єру: бореться з невиліковною хворобою

Американська акторка Крістіна Епплгейт прийшла на церемонію вручення нагород SAG Awards 2023. У неділю, 26 лютого, вона заявила, що церемонія може стати для неї як для актриси останньою. Зірка бореться з розсіяним склерозом.

Крістіна Епплгейт зіграла роль у чорній комедії "Мертвий для мене". Вперше серіал вийшов у 2019 році, однак, під час зйомок третього фінального сезону в актриси діагностували розсіяний склероз.

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Зірка "Друзів" припиняє акторську кар’єру

На церемонії вручення нагород SAG Awards 2023, всіма улюблена комедійна актриса натякнула на кінець своєї довгої кар'єри. На червоній доріжці вона з’явилася з 11-річною донькою та тростиною, на якій було написано: "FU MS".

Розсіяний склероз – це стан, який може вражати головний та спинний мозок, а побічні ефекти можуть включати труднощі із зором, рівновагою, рухами та чутливістю рук та ніг. За даними Джона Хопкінса, хвороба частіше зустрічається у жінок, ніж у чоловіків.

Зараз я не можу собі уявити, що встаю о 5 ранку і проводжу 12 – 14 годин на знімальному майданчику,

– сказала вона.

Крістіна Епплгейт на церемонії SAG Awards 2023 / Фото ABC News

Наразі актриса займається озвучкою. Вона подарувала нам таких незабутніх персонажів: