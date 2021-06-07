Крістіна Річчі приєднається до "Матриці 4": все, що відомо про фільм

Зірка "Сімейки Адамсів" повинна зіграти в новому науково-фантастичному екшні Лани Вачовскі . Ім'я акторки було непомітно додано в зоряний список акторів фільму, прем'єра якого запланована на 21 грудня 2021 року.

В оновленому прес-кіті від Warner Bros. ім'я Річчі несподівано приєднали до решти акторів фільму. Річчі раніше працювала з Ланою в 2008 році над сімейним екшном Speed ​​Racer від Вачовські.

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Прем'єра четвертої "Матриці" відбудеться в кінотеатрах в середу, 22 грудня 2021 року, а не 1 квітня 2022 року, як повідомлялось раніше. Фільм також буде доступний до перегляду за підпискою на стримінговому сервісі HBO Max.

Що відомо про "Матрицю 4"

1. Чи залишиться робоча назва фільму?

Скоріше за все, що ні. "Матриця 4" була заявлена студією Warner Bros., як робоча. Тому, ми можемо очікувати доповнень назви відповідно до майбутнього сюжету кінострічки, як в минулих фільмах: "Матриця: Перезавантаження" та "Матриця: Революція".

2. Про що буде сюжет?

Як і в попередніх фільмах франшизи, основою сюжету четвертого фільму "Матриці" стане продовження лінії протистояння головних героїв попередніх фільмів зі світом комп'ютерної матриці, яка встановила контроль над планетою. Хоч і творці фільму не розкривають деталі, все ж у ЗМІ подекуди з'являлась версія про те, що майбутня стрічка розповість історію молодого Морфея, але доки не з'явився трейлер фільму, стверджувати щось дуже важко. До речі, враховуючи грудневу дату прем'єри, трейлер фільму повинен з'явитись вже найближчим часом.



Кіану Рівз та Керрі Енн-Мосс на зйомках нової частини "Матриці" / IMDb

3. Хто ще буде зніматись у четвертому фільмі "Матриці"

Кіану Рівз та Керрі Енн-Мосс знову зіграють свої ролі Нео та Трініті. Також у списку майбутнього фільму заявлені такі актори:

Яг'я Абдул-Матін II,

Пріянка Чопра Джонас,

Джонатан Ґрофф,

Ніл Патрік Гарріс,

Джессіка Генвік,

Крістіна Річчі,

Тельма Гопкінс,

Ерендира Ібарра,

Тобі Онвумере,

Макс Рімельт,

Брайан Дж. Сміт,

Пінкетт Сміт.

Варто додати, що участь Лоуренса Фішберна, який виконував роль Морфея у двох попередніх фільмах франшизи, поки що не підтвреджена.