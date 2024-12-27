Крістофер Нолан назвав його улюблений фільм 2024 року: що відомо про стрічку

Знаменитий режисер Крістофер Нолан підбив підсумки 2024 року та назвав фільм, що став його улюбленим. Він високо оцінив акторів, сюжет та особливо режисерську роботу.

Мова йде про фільм "Гладіатор 2", пише 24 Канал з посиланням на Variety. Це продовження культової стрічки зібрало у прокаті 87 мільйонів доларів за перший тиждень.

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Крістофер Нолан оцінив майстерність Рідлі Скотта у продовженні відомого фільму й назвав його досвідченим режисером. На думку Нолана, Рідлі Скотту вдалося знайти баланс у фільмі, додати мізансцени, які не тільки розважають глядача, але й підштовхують до того, щоб зрозуміти тему стрічки.

Скотт дозволяє світу "Гладіатора 2" промовляти самому за себе, знову показуючи нам, хто ми є, просто запрошуючи насолодитися цією божевільною подорожжю. Чому в Колізеї з'явилися акули? Тому що ми цього вимагали, і Скотт майстерно нам це дав,

– зауважив Крістофер Нолан.

На думку режисера, внесок Рідлі Скотта в кінематограф ніколи не був належно оцінений. Його ідеї щодо візуала й знімань не помічалися та відкидалися тогочасними критиками.

Що відомо про фільм "Гладіатор 2"

Це історичний художній фільм, продовження фільму 2000 року, який тоді отримав Оскар.

Події стрічки розгортаються через менш як чверть століття. Луціус (Пол Мескаль) – онук колишнього імператора та син Луцили. Він живе з дружиною на африканському узбережжі, але після вторгнення римлян стає рабом, а потім - гладіатором. Стрічка отримала оцінку 75 % на Rotten Tomatoes.

"Гладіатор 2": дивіться трейлер онлайн

Додамо, інші знамениті режисери теж назвали свої улюблені фільми 2024.