"Кролецип та Хом'як Темряви": захопливі новий трейлер та постер пригодницької анімації

Нова комедійна пригодницька анімація від студій nWave та Sony International "Кролецип та Хом'як Темряви" режисера Бена Стассена в українських кінотеатрах виходить 24 лютого 2022 року.

Події фільму відбуваються у фантастичному світі, сповненому небезпек та пригод. Король Петер, відомий заєць-авантюрист, усиновив незвичайного хлопчика – Кролеципа. Юний принц розумний, винахідливий, привабливий і дуже незграбний. Про це повідомила нам пресслужба фільму.

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За сюжетом найбільший лиходій Королівства, рідний брат Петера, втікає з в'язниці та погрожує повалити авантюрного Короля, Кролецип вирушає в епічну гонку проти дядька разом з Ейбом – саркастичною черепахою, який впевнений, що вже бачив все і здивувати його неможливо, та Мег – безрозсудним експертом з бойових мистецтв. Вони зроблять все заради пошуку головного артефакту для їх рятування Хом'яка Темряви.

Пригодницьке кіно у дусі "Індіани Джонса" та анімація для мене два наймагічніші види кіно. Коли я думаю про кіномагію, я думаю саме про це. Тому для мене завжди було вкрай важливим зняти саме пригодницький мультфільм з усіма його яскравими моментами,

– говорить режисер Бен Стассен про анімацію як про проєкт мрії.

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"Кролецип та Хом'як Темряви" 2022: дивіться трейлер

Що відомо про героя Кролеципа Його історія розпочалася ще у 2006 році, коли у видавництві Dark Horse Comics вийшов комікс про пригоди однойменного героя та його супутників. Комікс, розрахований на дітей, але цікавий і дорослим, був справді дуже насичений сюжетно.

За кілька років після 2006 року студія Sony була готова вдихнути друге життя у візуальну концепцію франшизи та зняти повнометражний мультфільм, але через проблеми з правами на оригінальний комікс проєкт було відкладено. Наприкінці 2019 року про фільм знову заговорили й на початку 2021 року стало відомо, що анімація з'явиться в кіно на початку 2022 року.



Постер до анімації / Фото пресслужби фільму