"Кролик Петрик: втеча до міста": хто з українських зірок здублював яскравих персонажів

Після шаленого успіху першої частини анімаційної пригоди "Кролик Петрик", творці фільму представляють продовження яскравої історії – "Кролик Петрик: Втеча до міста", що вийде на великі екрани вже 3 червня 2021 року.

B&H Film Distribution Company потішила глядачів новиною про повернення Кролика Петрика та інших вухатих бешкетників. Нарешті між кроликами та їхніми сусідами встановлено мир, та скільки б зусиль Петрик не докладав, йому важко приборкати свій характер і стати слухняним. Тож він покидає затишний садок і вирушає назустріч новим пригодам і новим викликам. А які сюрпризи підготував зухвалий кролик – незабаром побачите у стрічці.

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В українському дубляжі голосами яскравих героїв заговорили улюблені зірки.

Безстрашному Петрику свій голос вже вдруге подарував актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий.

Євген зізнається, що встиг неабияк скучити за цим чарівним бешкетуном: "Петрик дуже позитивний і запальний персонаж! Він такий як і я – відкритий до пригод, ніколи не сидить на місці та завжди готовий кинути виклик цілому світу!"

Цього разу працювати було значно простіше, – зізнається актор. І це правда, бо Євген вже добре знайомий з персонажем, його характером і манерами. Чітко розуміє задачу від студії дубляжу і наче поринає у процес гри, де немає жодних бар’єрів.



Євген Кошовий говорить голосом Петрика / Фото B&H Film Distribution Company

Вперше у ролі акторки дубляжу до команди приєдналася яскрава блогерка та бізнесвумен Сабіна Мусіна, її голосом заговорить кішечка Лапочка.

Дівчина з неабияким захватом поділилась емоціями від роботи: "Скажу чесно, коли мене запросили здублювати роль, спочатку навіть не повірила! Я ніколи не займалась дубляжем, тому дуже хвилювалася. Та згодом відпустила себе і просто насолоджувалася процесом: намагалась вловити кожну деталь і пропустити роль крізь себе".

Героїня блогерки – харизматична кішечка Лапочка – справжня лапочка. А ще вона надзвичайно бойова та смілива дівчинка, яка не дасть себе образити.



Сабіна Мусіна дублює кішечку Лапочку / Фото B&H Film Distribution Company

Акторка театру і кіно Ірма Вітовська знову здублювала неперевершену пані Гороїжицьку: "Пані Гороїжицька – ну дуже імпозантна їжачиха. Вона завжди має власну думку про все, що відбувається навколо неї, тому не впустить можливості дати цінну пораду сусідам".

І хоча цього разу у акторки не така велика роль, проте не менш яскрава. "Дублювати анімаційні фільми – справжня насолода, – ділиться емоціями Ірма, – так цікаво спостерігати як твій настрій та енергетика починають грати новими барвами в образі анімаційного героя".



Ірма Вітовська здублювала Паню Гороїжицьку​ / Фото B&H Film Distribution Company

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Талановитий шеф-кухар, телеведучий Євген Клопотенко перевтілився в зухвалого кота Тимка: "Вперше мені випала можливість дублювати анімаційного героя. Це абсолютно новий та нетиповий досвід. На відміну від телебачення, тут ти мусиш відтворити весь спектр емоцій свого героя лише за допомогою голосу. Проте – це неабияка практика та справжній плацдарм для творчості!"



Євген Клопотенко перевтілився в кота Тимка / Фото B&H Film Distribution Company

"З Тимком у нас чимало спільних рис: він рішучий, безстрашний та вміє відстоювати власну думку. Щоправда, методи обирає трохи брутальні. Я все ж таки звик вирішувати негаразди у більш дипломатичний спосіб, – ділиться враженнями Євген. – Я неймовірно вдячний усій команді дубляжу, зокрема режисерці проєкту за її терпіння, настанови та підказки. Вже з нетерпінням чекаю на прем’єру і запрошую всіх-всіх у кіно".

"Кролик Петрик: втеча до міста" 2021: дивіться трейлер