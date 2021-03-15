У новому трейлері до фільму "Круелла" показали більше подробиць
В рамках премії "Греммі" Disney оприлюднила новий трейлер до фільму "Круелла". Здається, там ще більше безумності, драйву та сюжету, ніж у попередньому ролику.
Джерело:Walt Disney Studios
У цьому ролику більше розповідають про сходження лиходійки, яка у фільмі "101 далматинець" мріяла зробити собі шубу з собачих шкурок.
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Дія фільму розгортається в Лондоні 1970 років під час розквіту панк-року. У трейлері ми можемо почути кавер на пісню Ненсі Сінатри "These Boots Are Made for Walkin'".
Це світ можливостей, і я була народжена для чогось більшого в цьому житті,
– вважає Круелла.
Також вона заявила, що хоче займатися мистецтвом та створювати проблеми.
"Круелла": сюжет
Це приквел до фільму "101 далматинець". Нам пояснять, чому та яким чином Круелла стала безсердечною лиходійкою.
Дівчина Естелла де Віль працює прибиральницею, але мріє займатися провокаційним мистецтвом і дизайном. Але у її житті з'являється баронеса фон Хельман, яка переконує Естеллу віддатися темній стороні своєї особистості.
Світова прем'єра фільму запланована на 28 травня 2021 року.
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