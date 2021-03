В рамках премии Грэмми Disney обнародовала новый трейлер к фильму "Круэлла". Кажется, там еще больше безумия, драйва и сюжета, чем в предыдущем ролике.

В этом ролике больше рассказывают о восхождении злодейки, которая в фильме "101 далматинец" мечтала сделать себе шубу из собачьих шкур.

Действие фильма разворачивается в Лондоне в 1970 годов во время расцвета панк-рока. В трейлере мы можем услышать кавер на песню Нэнси Синатры "These Boots Are Made for Walkin'".

Это мир возможностей, и я была рождена для чего-то большего в этой жизни,

– считает Круэлла.

Также она заявила, что хочет заниматься искусством и создавать проблемы.

"Круэлла": сюжет

Это приквел к фильму "101 далматинец". Нам объяснят, почему и каким образом Круэлла стала бессердечной злодейкой.

Девушка Эстелла де Виль работает уборщицей, но мечтает заниматься провокационным искусством и дизайном. Но в ее жизни появляется баронесса фон Хельман, которая убеждает Эстеллу отдаться темной стороне своей личности.