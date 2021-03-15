В новом трейлере к фильму "Круэлла" показали больше подробностей
В рамках премии Грэмми Disney обнародовала новый трейлер к фильму "Круэлла". Кажется, там еще больше безумия, драйва и сюжета, чем в предыдущем ролике.
Источник:Walt Disney Studios
В этом ролике больше рассказывают о восхождении злодейки, которая в фильме "101 далматинец" мечтала сделать себе шубу из собачьих шкур.
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Действие фильма разворачивается в Лондоне в 1970 годов во время расцвета панк-рока. В трейлере мы можем услышать кавер на песню Нэнси Синатры "These Boots Are Made for Walkin'".
Это мир возможностей, и я была рождена для чего-то большего в этой жизни,
– считает Круэлла.
Также она заявила, что хочет заниматься искусством и создавать проблемы.
"Круэлла": сюжет
Это приквел к фильму "101 далматинец". Нам объяснят, почему и каким образом Круэлла стала бессердечной злодейкой.
Девушка Эстелла де Виль работает уборщицей, но мечтает заниматься провокационным искусством и дизайном. Но в ее жизни появляется баронесса фон Хельман, которая убеждает Эстеллу отдаться темной стороне своей личности.
Мировая премьера фильма запланирована на 28 мая 2021 года.
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