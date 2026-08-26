Маніяки, брехуни та дуже дивні детективи: 5 серіалів, які варто подивитися хоча б раз
Хороший кримінальний серіал має одну підступну властивість: починаєш його заради загадкового вбивства, а закінчуєш роздумами про людську природу, мораль і те, чому всі герої категорично не хочуть просто звернутися до психолога.
24 Канал зібрав п'ять серіалів, які точно не дадуть нудьгувати. Тут є вбивства, таємниці, брехня, подвійні ігри й достатньо психологічних травм, щоб після перегляду захотілося перевірити, чи точно замкнені двері.
"Справжній детектив"
Жанр: кримінальна драма, детектив, трилер, психологічна драма
IMDb: 8,8
Серіал розповідає окремі кримінальні історії, але перший сезон став практично еталоном жанру. У центрі – детективи Раст Коул і Мартін Гарт, які розслідують моторошне вбивство в Луїзіані.
Справа починається у 1995 році, а через 17 років чоловіки знову повертаються до неї. І, як це зазвичай буває з незакритими справами, разом із нею повертаються всі старі проблеми.
Тут є серійний убивця, моторошна атмосфера, релігійна символіка, болота Луїзіани та філософські розмови, після яких хочеться не спати, а терміново обговорити з кимось природу людського зла.
Чому варто дивитися: за атмосферу, акторську гру та відчуття, що ти не просто розслідуєш злочин разом із героями, а поступово провалюєшся в їхню голову.
"Справжній детектив": дивитись трейлер
"Мейр із Істтауна"
Жанр: кримінальна драма, детектив, психологічна драма, mystery
IMDb: 8,4
Невелике американське містечко, де всі знають усіх, а отже, за законами жанру, абсолютно ніхто не знає правди.
Кейт Вінслет грає детективку Мейр Шіан, яка розслідує вбивство молодої матері. Паралельно її власне життя методично розвалюється: сімейні проблеми, старі трагедії, напружені стосунки з близькими — і все це потрібно якось поєднати з роботою.
"Мейр із Істтауна" чудово показує, що справжній детектив – це не обов'язково геній із дошкою, фотографіями та червоними нитками. Іноді це втомлена людина, яка просто дуже давно живе в цьому місті й приблизно знає, хто з ким спав, посварився, розлучився і кому не варто довіряти.
Чому варто дивитися: за Кейт Вінслет, похмуру атмосферу маленького міста і детектив, у якому особисті проблеми героїв не менш важливі за саме розслідування.
"Мейр із Істтауна": дивитись трейлер
"Сходи"
Жанр: true crime, кримінальна драма, біографічний серіал, психологічний трилер
IMDb: 7,1
Біля сходів у будинку Майкла Петерсона знаходять мертвою його дружину Кетлін. Петерсона звинувачують у вбивстві, після чого починається довгий судовий процес, який розтягнувся на 16 років. Серіал заснований на реальній історії.
Колін Ферт грає чоловіка, навколо якого поступово накопичується дедалі більше запитань. Тоні Коллетт – його загиблу дружину, а сімейна історія перетворюється на складний клубок із підозр, версій, судів та спроб зрозуміти, що ж насправді сталося.
Чому варто дивитися: якщо любите true crime і реальні справи, де після фіналу хочеться відкрити Google та ще годину читати про справжніх людей.
"Сходи": дивитись трейлер
"Лютер"
Жанр: кримінальна драма, детектив, психологічний трилер
IMDb: 8,4
Джон Лютер – блискучий лондонський детектив, який чудово розуміє психологію злочинців. Є лише одна маленька проблема: він сам не дуже вміє жити за правилами.
Лютер розслідує особливо складні вбивства, часто має справу із серійними злочинцями й регулярно використовує методи, які змушують його начальство нервово дивитися на годинник. Його особисте життя теж не можна назвати зразковим.
А ще є Аліса Морган – надзвичайно розумна жінка, яка буквально з першої серії стає для Лютера інтелектуальним викликом. Їхні стосунки – це окремий вид психологічного пінг-понгу, де м'ячем є чужа нервова система.
Чому варто дивитися: якщо хочеться динамічного британського детективу, сильного головного героя і злочинців, які іноді здаються розумнішими за всіх поліцейських у кадрі.
"Лютер": дивитись трейлер
"Нічний адміністратор"
Жанр: шпигунський трилер, кримінальна драма, детектив
IMDb: 8,0
А тепер трохи відпочинемо від трупів у провінційних містечках і вирушимо туди, де злочини відбуваються на яхтах, у дорогих готелях і в компанії людей, які мають настільки багато грошей, що слово "скромність" для них звучить як назва іноземної страви.
Том Гіддлстон грає Джонатана Пайна – колишнього британського військового, який працює нічним менеджером у готелі в Каїрі.
Його залучають до секретної операції: Пайн має проникнути в оточення впливового торговця зброєю Річарда Ропера, якого грає Г'ю Лорі.
Далі починається класичний шпигунський квест: подвійні ігри, брехня, розкішні курорти, зброя, небезпечні люди та головний герой, якому потрібно дуже переконливо вдавати, що він не шпигун.
Чому варто дивитися: через Гіддлстона, Г'ю Лорі, шпигунські інтриги та можливість хоча б на шість серій уявити, що життя – це не рахунки, дедлайни й комуналка, а секретна операція на Майорці.
"Нічний адміністратор": дивитись трейлер
Детективів багато не буває, тому ловіть ще одну добірку серіалів на вечір. Заплутані сюжет, загадкові злочини та цікаві фінали.