Останній шанс: 8 крутих фільмів Netflix, які варто подивитися до кінця вересня

У жовтні 2023 року відомий сервіс Netflix залишать чимало популярних та цікавих проєктів. Тож ми підготували добірку стрічок, які варто переглянути, перш ніж вони зникнуть зі стрімінгу.

Актуальний список фільмів, які будуть доступні на Netflix до кінця вересня 2023 року – читайте нижче. Обирайте те, що вам подобається найбільше і насолоджуйтеся переглядом.

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8 цікавих фільмів, які залишать Netflix у жовтні

"Титанік" (1997 рік) – мелодрама про молодих закоханих Джека і Рози, які перебувають в останньому плаванні "непотоплюваного" ​​Титаніка.

"Третій зайвий" (2012 рік) – комедія, в якій збулася мрія головного героя – його улюблений плюшевий ведмідь – заговорив.

"Діамантовий поліцейський" (1999 рік) – комедійний бойовик про неперевершеного експерта із сейфів і коштовностей. Майлс Логан виходить із в'язниці й відразу прямує у поліцію.

"Як все заплутано" (2009 рік) – мелодрама про розлучену матір Джейн, яка стає зовсім іншою в очах свого колишнього, коли заводить роман з архітектором.

"Як все заплутано": дивіться трейлер

"Найп'янкіший округ у світі" (2012 рік) – біографічне кіно про братів Джек, Форреста та Говарда. У кожного своя цікава історія життя.

"Білосніжка та мисливець" (2012 рік) – фентезійний фільм, який нагадує всесвітньовідому казку, але насправді це епічне протистояння королеви та Білосніжки, яке переросте у війну і назавжди змінить королівство.

"У пастці" (2021 рік) – фільм жахів про романтичний відпочинок однієї пари, що закінчився трагедією.

"Зоряний шлях" (2009 рік) – бойовик для прихильників легендарних "Зоряних війн".

"Зоряний шлях": дивіться трейлер