Двейн Джонс та Емілі Блант: мережу вразив трейлер фільму "Круїз по джунглях"

Disney опублікувала фінальний трейлер літньої прем'єри 2021 року "Круїз по джунглях" (Jungle Cruise). Сюжет фільму базується на однойменному атракціоні у парку розваг у Діснейленді. Але, незважаючи на гадану "дитячість" підходу, схоже на те, що екшн вийде досить видовищним і цікавим.

В у пригодницькому фільмі "Круїзі по джунглях" Двейн "Скеля" Джонсон грає капітана пароплава. Він намагається знайти лікувальне дерево Амазонки разом із британською мандрівницею-дослідницею, яку грає Емілі Блант.

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Світова прем'єра фільму призначена на 30 липня 2021 року.

Що показали в трейлері "Круїз по джунглях"

Трейлер починається з бойової сцени, в якій доктор Лілі Гоутон (Блант) та Френк Вольф (Джонсон) намагаються втекти від головорізів. Потім наш погляд звертають на короткий виклад сюжету фільму, в якому британська дослідниця (Блант) наймає капітана (Джонсона), щоб той знайшов у джунглях секретне міфічне дерево, яке, згідно з легендою, може вилікувати будь-яку хворобу. Здається, що доктор Лілі добросовісно готова залучити свої знання заради спасіння всього людства. На шляху до цілі трапляється багато небезпек, включаючи диких тварин, пастки, монстрів та німецького лиходія на підводному човні, озброєному торпедами.

Новий трейлер з'явився через рік після того, як були оприлюднені перші кадри "Круїзу по джунглях", перш ніж фільм був перенесений на 2021 рік через пандемію COVID-19.



Постер до фільму "Круїз по джунглях" / Disney

Режисером липневої прем'єри "Круїз по джунглях" став іспанський кінорежисер Жауме Колєт-Серра ("Будинок воскових фігур", "Дитя пітьми") за сценарієм Майкла Гріна, Гленна Фікарра та інших.

Як і у випадку з іншими великими релізами Disney на 2021 рік, такими як Cruella та Black Widow, "Круїз по джунглях" (Jungle Cruise) вийде одночасно в кінотеатрах і на стрімінговій платформі Disney + Premier Access.

"Круїз по джунглях" 2021: дивіться трейлер онлайн