Ксенія Мішина з’явилася на прем’єрі серіалу в Бельгії: образ зірки на червоній доріжці

Українська акторка Ксенія Мішина поїхала в Бельгію на допрем’єрний показ серіалу "Чесна угода" / Fair Trade 2023, в якому нещодавно знялася. В якому образі українська зірка з’явилася на червоній доріжці – читайте далі.

У Бельгії Мішина була на початку війни, знімалася у проєкті упродовж трьох місяців. Світова прем’єра 6-рійного серіалу Fair Trade 2023 відбудеться через два тижні.

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Ксенія Мішина на червоній доріжці серіалу "Чесна угода" / Fair Trade 2023

Все як ти мріяла, Ксю. Що таке мрія? Як на мене, це шлях, процес, повне розуміння та відповідальність за свої ідеї, бажання. Я люблю труднощі, а ще я люблю їх долати та досягати своїх цілей. Раніше я нила як важко, тепер я розумію, що таке процес,

– написала Ксенія Мішина в інстаграмі.

"Завжди із задоволенням ділюся з вами своїми результатами. І мрію надихати на особистий розвиток та великі досягнення. Вчора були мої іменини й відсвяткувала я їх на червоній доріжці з чудовою командою. Я як завжди вдячна і горда за такі моменти", – доповнила зірка.

Для виходу на червону доріжку Мішина обрала образ у чорних кольорах – шкіряні штани кльош, стильні ботильйони на каблуку, білу блузку і піджак.

"Гарнюня", – написала Наталка Денисенко під її дописом. Ольга Сумська відправила реакції.



Ксенія Мішина / Фото з інстаграму акторки

Нагадаємо, 29 грудня 2022 року в кінотеатрах України вийшла романтична комедія "Сусідка". Головну роль у ній зіграла українська акторка Ксенія Мішина, а сценарій до фільму написала талановита письменниця Ірена Карпа. Мішина зіграла головну героїню Вероніку – турботливу маму та вчительку музики.