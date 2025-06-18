Від економічного факультету до телесеріалів: як Ксенія Мішина стала популярною

Сьогодні, 18 червня, свій день народження святкує одна з найяскравіших зірок українського кіно та телебачення, акторка чия історія вражає не менше, ніж ролі. Усе це про "Холостячку" Ксенію Мішину.

Ксенія народилася 18 червня 1989 року в Севастополі і з дитинства мріяла про сцену. Вже в старших класах вона чітко усвідомила: хоче стати акторкою. Але батьки бачили для доньки інше майбутнє – стабільну професію економіста. Не бажаючи конфлікту, Ксенія вступила на економічний факультет, однак вогонь у серці не згас, зазначає Кіно24.

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На четвертому курсі вона зважилася на сміливий крок – поїхала до Києва і вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого. Її наставником став відомий режисер Дмитро Богомазов.

Перші кроки в кіно

Зараз Ксенія одна з найпопулярніших акторок в українському кіно. Але перші її кроки у цій сфері почалися ще під час навчання. У 2014 році Мішина дебютувала в бойовику "Розпечений периметр". А після завершення вишу стала акторкою Київського академічного Молодого театру.

Справжній прорив трапився з роллю у мелодрамі "Спокуса", де вона зіграла доньку олігарха. У 2016-му вона отримала головну роль у фільмі "Селфіпаті" від Любомира Левицького – образ дівчини з алергією на алкоголь вийшов трагічним і водночас кумедним. Після цього акторку буквально засипали пропозиціями.

Як Мішина стала телевізійною зіркою

Однією з найяскравіших її ролей стала Лідія Шефер у серіалі "Кріпосна". Акторка сповна вжилася в роль, а костюми вагою 10 кілограмів залишали синці та подряпини. Але дівчина ніколи не скаржилася – для неї це був виклик, а не тягар.

Того ж 2019 року вона взяла участь у "Танцях з зірками" і здобула перемогу у парі з Євгеном Котом. Їхні танці щоразу дивували – фокстрот, хіп-хоп, вальс, фристайл. Мішина довела: вона не просто акторка, а дуже талановита дівчина з величезним потенціалом.

Ксенія Мішина і Женя Кот на "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн

Материнство і життєві випробування

Поза сценою – ще одна, не менш виняткова роль. У 2011 році, під час навчання, Ксенія народила сина Платона. Вона залишилася одна – батько дитини пішов ще до її народження. Та Мішина не здалася: вона виховує сина самотужки, паралельно будуючи блискучу кар'єру.

Її приклад – це про внутрішню силу, яку вона передає не лише через ролі, а й через власне життя.

"Холостячка", кохання і розчарування

У 2020 році Мішина стала першою героїнею українського реаліті-шоу "Холостячка". Її історія кохання з гумористом Олександром Еллертом виглядала наче казка. Глядачі вірили: щасливий фінал – не лише на екрані. Та у 2021 році пара розійшлася. Пізніше акторка зізналася: у стосунках переживала приниження, і врешті поставила крапку.

Однак популярність неможлива без хейту. Попри те, що після початку повномасштабного вторгнення Ксенія Мішина публічно заявляла про перехід на українську мову, мовне питання знову привернуло до неї увагу. У березні 2024 року акторка опинилася в центрі скандалу: під час інтерв'ю з фітнес-тренером Сергієм Пількевичем на Балі вона спілкувалася російською. Відео з цього подкасту вона виклала на своїй сторінці в інстаграмі, чим викликала хвилю критики. У розмові з журналістами акторка відмовлялася коментувати цей інцидент.