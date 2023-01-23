У Києві відбудеться фестиваль "Тиждень ізраїльського кіно": чому варто піти

У київському кінотеатрі "Жовтень" з 16 до 19 лютого триватиме фестиваль "Тиждень ізраїльського кіно". Подія відбудеться під гаслом "Кіно незламності".

Захід включатиму чотири знакові ізраїльські фільми, визнані на батьківщині. Серед них номінанти та лауреати Премії Ізраїльської кіноакадемії, а також фільми-учасники найбільшого кінофестивалю країни — Хайфського. Крім цього, покажуть найдорожчий ізраїльський фільм за всю історію. Про це 24 каналу розповіла компанія Артхаус Трафік.

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У Києві відбудеться фестиваль "Тиждень ізраїльського кіно": програма

Подію відкриє епічна воєнна драма "Образ перемоги", заснована на реальних подіях часів Війни за Незалежність Ізраїлю. Сюжет картини розгортається довкола рейду озброєних формувань Єгипту на єврейську комуну Ніцанім. У 2021 році стрічку відзначили Преміями Ізраїльської кіноакадемії за Найкращі операторську роботу та грим. "Образ перемоги" став найдорожчим ізраїльським фільмом за всю історію.

Зворушлива драма "Доброго ранку, сину" майстерно відображає, з якими випробуваннями стикаються родини військових в Ізраїлі та в усьому світі. У центрі сюжету — тяжко поранений солдат, а також його родина, друзі та лікарі, які борються за життя юнака. Картина з національної конкурсної програми Міжнародного кінофестивалю у Хайфі 2018 року.

Є в добірці й комедія — копродукція Ізраїлю та Франції "Паризький бутік". Стрічка розповідає про пригоди та раптову дружбу в Єрусалимі двох жінок — юристки у відрядженні та водійки таксі, яка зустріла її в аеропорту. У 2020 році фільм отримав шість номінацій на Премію Ізраїльської кіноакадемії.

"Аж осьде ми!" — драма спільного виробництва Ізраїлю та Італії. Це картина про чоловіка, який присвятив своє життя вихованню сина з аутизмом. Коли хлопець стає дорослим, він мусить перебратися до спеціалізованого закладу, але неготовий до розлуки батько організовує втечу. У 2020 році стрічку відібрали до офіційної програми Каннського фестивалю, а на батьківщині вона здобула Премії Ізраїльської кіноакадемії за найкращі режисуру, сценарій, роботу акторів першого й другого планів.