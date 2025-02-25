Вічні кіношедеври: 5 культових фільмів, які варто подивитися хоча б раз у житті

Світовий кінематограф подарував нам безліч фільмів, які стали справжньою класикою та вплинули на розвиток культури. Деякі з них змушують замислитися над життям, а якісь – надихають або захоплюють своєю візуальною частиною.

24 Канал підготував добірку фільмів, які не лише здобули світове визнання, а й продовжують вражати нове покоління глядачів. Ці кінострічки варто побачити хоча б раз у житті.

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"Хрещений батько" (1972)

У центрі сюжету – могутня родина Корлеоне, яку очолює впливовий дон мафії, на ім'я Віто. Він керує кримінальним бізнесом у Нью-Йорку, використовуючи принципи честі, поваги та жорстокої влади. Його син Майкл намагається не втручатися в справи родинного бізнесу, поки не стається спроба замаху на Віто.

"Хрещений батько": дивіться трейлер фільму онлайн

"Втеча з Шоушенка" (1994)

Банківського працівника Енді несправедливо засудили до довічного ув'язнення за вбивство дружини та її коханця. Головний герой опиняється у суворій в'язниці Шоушенк, де панують жорстокість і безнадія. Попри важкі умови життя, Енді не втрачає духу. Йому навіть вдається втертися в довіру до адміністрації в'язниці та знайти справжнього друга.

"Втеча з Шоушенка": дивіться трейлер фільму онлайн

"Форрест Ґамп" (1994)

Форрест Ґамп – добрий чоловік із низьким IQ, але великим серцем. Його життя складається з неймовірних пригод: він стає зіркою футболу, воює у В'єтнамі, засновує успішний бізнес і навіть впливає на ключові події в історії США. Попри всі досягнення, Форрест залишається відданим своїй подрузі Дженні, в яку закоханий ще з дитинства.

"Форрест Ґамп": дивіться трейлер фільму онлайн

"Бійцівський клуб" (1999)

Сюжет фільму розгортається навколо офісного працівника, який страждає від безсоння та відчуття безглуздості життя. Одного дня головний герой знайомиться з таємничим Тайлером Дерденом – харизматичним і бунтарським чоловіком, який живе без правил. Разом вони створюють підпільний "Бійцівський клуб" – місце, де люди можуть позбутися агресії, борючись один з одним. Згодом клуб стає масштабним рухом, який кидає виклик суспільству.

"Бійцівський клуб": дивіться трейлер фільму онлайн

"Список Шиндлера" (1993)

Фільм заснований на реальній історії й розповідає про німецького бізнесмена Оскара Шиндлера. Події відбуваються під час Другої світової війни. Чоловік прагне відкрити свою фабрику, куди наймає євреїв. Спершу Оскар шукає лише прибутку, але поступово усвідомлює свою справжню місію – порятунок людських життів. Використовуючи свої зв'язки, Шиндлер рятує численну кількість євреїв від нацистських концтаборів під час Голокосту.

"Список Шиндлера": дивіться трейлер фільму онлайн

Ці фільми можна сміливо назвати справжніми кінематографічними шедеврами, які залишають глибокий слід у душі глядачів. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом!