Вони руйнують стереотипи: 3 культові фільми з найвідомішими білявками

31 травня світ відзначає Всесвітній день білявок. Це свято, яке вшановує світловолосих жінок у різних сферах діяльності.

Всесвітній день білявок покликаний зруйнувати стереотипи про таких дівчат як виключно легковажних або наївних. Сучасний кінематограф дедалі частіше показує блондинок як розумних, сильних і амбітних героїнь, які здатні змінювати світ. З нагоди свята Кіно 24 підготував добірку фільмів з найпопулярнішими білявками.

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"Барбі" (2023)

У казковій країні Барбіленд мешкає стереотипна Барбі, яка насолоджується своїм життям. Однак якось вона починає сумніватися в усьому, що її оточує. У голові дівчини несподівано виникають думки про смерть, рутину та власне тіло. А щоб знайти відповіді на свої питання, Барбі вирушає у реальний світ, де стикається з людськими проблемами, сексизмом і пошуком сенсу життя.

"Барбі": дивіться трейлер фільму онлайн

"Білявка в законі" (2001)

Стильна й чарівна Ель Вудс хоче повернути свого хлопця, який вважає її надто легковажною. Дівчина вирішує вступити на юридичний факультет Гарварда, щоб довести серйозність своїх намірів. Під час навчання Ель не лише змінює себе, а й стає успішною юристкою, руйнуючи стереотипи про "дурних білявок".

"Білявка в законі": дивіться трейлер фільму онлайн

"Убити Білла" (2003)

Колишня наймана вбивця вирішила покинути злочинне життя і почати все "з нуля". Жінка завагітніла й збиралася вийти заміж, але прямо під час весілля на неї напав її екскерівник Білл разом із командою кілерів. Вони вбивають усіх гостей і жорстоко б'ють героїню. У цей момент злочинці впевнені, що вона мертва, але їй вдалося вижити й провести в комі чотири роки. Прокинувшись, Наречена розуміє, що втратила дитину, тому починає думати про помсту.

"Убити Білла": дивіться трейлер фільму онлайн