Не лише "Титанік": 3 культові фільми про кохання

Фільм "Титанік" став культовою романтичною історією, що досягла масового успіху. Та це не єдина стрічка про кохання, яка підкорила кіноманів й стала улюбленою для багатьох.

Для безнадійних романтиків та чуттєвих людей немає нічого приємнішого, ніж перегляд цікавого та вдалого романтичного фільму. Кіно 24 розповість про деякі з культових класичних фільмів про кохання, які варто подивитись тим, хто любить "Титанік".

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"Касабланка" (1942)

Фільм розповідає історію американського емігранта Ріка та його колишньої коханої Ільзи. Вона знову з'являється в житті чоловіка, коли разом з новим партнером шукає притулку від нацистів.

Це один з найкращих романтичних фільмів, що став класикою в історії кіно. У ньому поєдналась ідеальна кількість романтики, драми та напруги. Він виходить за межі просто любовної історії та додає цікаві сюжетні лінії. Стрічка безперечно вплинула на всі подальші фільми про кохання.

"Касабланка": дивіться трейлер онлайн

"Перед світанком" (1995)

Трилогія Річарда Лінклейтера "Перед світанком", "Перед заходом сонця" та "Перед опівніччю", – вдала від першого до останнього фільму. Та перша частина залишається найвизначнішою. Це історія молодих людей – Джессі та Селін, які зустрічаються в поїзді в Європі, щоб провести один чарівний вечір у Відні. Ймовірність того, що це буде їхня єдина ніч разом, доволі висока. Але вони однаково закохуються.

Фільм стане ідеальним вибором для тих, хто цінує продумані та реалістичні діалоги, що створюють захопливий зв'язок між персонажами. Хімія між акторами на високому рівні, вона дає можливість поглинути в історію з головою. Для багатьох це улюблений культовий роман.

"Перед світанком": дивіться трейлер онлайн

"Любовний настрій" (2000)

Події фільму відбуваються у Гонконзі у 1962 році. Чоу та Су в один і той самий день в'їжджають у дві сусідні кімнати в будинку. Вони одружені, а їхні партнери часто затримуються на роботі. Так між Чоу та Су виникає дружба. Раптом вони підозрюють, що їхні чоловік та дружина їм зраджують. Це ще більше зближує пару – але вони вирішують зберігати тільки платонічний зв'язок.

Стрічка сподобається тим, хто цінує естетику, теплі кольори, інтимну атмосферу в кіно. Вона вирізняється особливим поглядом на історію кохання, з повільним і романтичним розвитком. Дивовижна акторська гра й чудова режисура не залишить нікого байдужим.

"Любовний настрій": дивіться трейлер онлайн