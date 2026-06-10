Вічна класика усіх часів: 9 культових серіалів, які можна переглядати безкінечно

Із початком літа хочеться обрати для себе серіал, який захопить настільки, що від нього буде важко відірватися. Тож багато хто вже перебуває в пошуках такої новинки. Утім, іноді найкращим варіантом є не пошук чогось ексклюзивного, а звернення до вічної класики.

Адже у світі є чимало серіалів, які хочеться переглядати знову і знову. У матеріалі 24 Каналу ми підготували для вас добірку різножанрових серіалів, серед яких кожен зможе знайти щось справді особливе.

Дивіться також Понад 1 мільярд доларів: новий "Супер Маріо" шокує касовими зборами у світовому прокаті

Які серіали кожен має побачити хоча б раз у житті?

У світі існує ціла колекція різножанрових серіалів, серед яких багато хто вже знайшов свого фаворита. Тож, якщо ви в пошуку цікавої історії на вечір, у цій добірці ви точно зможете знайти щось для себе.

Адже тут є і безтурботні легкі комедії на багато сезонів, і сучасні трилери, і детективи, і драми – усе те, що так люблять справжні кіномани:

"Відчайдушні домогосподарки" – американський телесеріал, який виходив з 2004 по 2012 роки. Головні ролі зіграли Тері Гетчер, яка втілила Сьюзен Меєр, Фелісіті Гаффман – Ліннет Скаво, Марсія Кросс – Брі Ван де Камп та Єва Лонгорія – Ґабрієль Соліс. Вони – звичайні люди зі своїми проблемами, але в один момент їхнє життя змінюється. Самогубство спільної подруги Мері-Еліс Янг змушує їх усіх зняти рожеві окуляри.

"Відчайдушні домогосподарки": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Друзі" – легендарний комедійно-мелодраматичний серіал про друзів у Нью‑Йорку: їхні стосунки, роботу, дорослішання та проблеми крізь призму гумору. Серіал налічує 10 сезонів і 236 серій. Тому цей проєкт точно зможе захопити надовго.

"Друзі": дивіться онлайн інтро серіалу

"Офіс" – це американський комедійний серіал, який виходив з 2005 по 2013 роки. Стрічка розказує про життя працівників офісу компанії паперу Dunder Mifflin у Скрентоні, Пенсільванія.

"Офіс": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дівчата Гілмор" – американський серіал, який виходив з 2000 по 2007 роки. Сюжет зосереджується на темах сім'ї, друзів, конфлікту між поколіннями та представниками різних соціальних верств.

"Дівчата Гілмор": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Пліткарка" – ця легендарна мелодраматична історія налічує 6 сезонів. Це старий але захопливий серіал про життя багатих підлітків Нью-Йорка, сповнений драми та інтриг.

"Пліткарка": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гра престолів" – це більш сучасний серіал, але його уже також можна назвати культовим. Стрічку зняли у жанрі фентезі, проєкт створений за мотивами циклу романів "Пісня льоду й полум'я" письменника Джорджа Р. Р. Мартіна. Серіал виходив з 2011 по 2019 роки.

"Гра престолів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Як я зустрів вашу маму" – культова комедійна історія, створена Крейгом Томасом та Картером Бейзом. Сюжет зосереджується на розповіді головного героя на ім'я Тед Мосбі. А дія відбувається у 2030 році. Тед розповідає дітям про події зі свого життя у Нью-Йорку 2000-х років.

"Як я зустрів вашу маму": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Анатомія Грей" – цей серіал ідеально підійде для тих, хто обожнює медично-драматичні історії. Серіал створений Шондою Раймс. Сюжет зосереджується на житті інтернів, ординаторів та їхніх наставників у лікарні "Сієтл Грейс госпітел".

"Анатомія Грей": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Секс і місто" – легендарна історія про життя чотирьох подруг. Вони абсолютно різні за характером і темпераментом. Але їх об'єднюють погляди на життя в динамічній атмосфері Нью-Йорка та неабияка свободолюбивість.

"Секс і місто": дивіться онлайн трейлер серіалу

Залишається лише обрати: читайте короткі описи та знаходьте серіал для свого ідеального вечора.