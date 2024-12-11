24 Канал розповість про найкращі святкові фільми, які не набридає переглядати. Якщо ви досі не відчуваєте різдвяного й новорічного настрою – зверніть увагу на ці культові стрічки.

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"Сам удома"

Велика родина Маккаллістерів вирушає на різдвяні канікули до Парижу. Перед поїздкою у будинку панує переполох і зранку сім'я забуває наймолодшого члена сім'ї – Кевіна. Хлопчик цьому не засмучується, а навіть радіє, бо напередодні розсварився з усіма. Однак поки стурбовані батьки розуміють, що залишили вдома дитину, Кевіну доводиться захищати свій дім.

Фільм отримав дві номінації на Оскар, а актор Маколей Калкін – популярність на весь світ. Згодом вийшла друга частина стрічки, де Кевін губиться у Нью-Йорку.

"Сам удома": дивіться трейлер онлайн

"Як Ґрінч украв Різдво"

Різдвяна комедійна стрічка базується на дитячій ілюстрованій книжці. Фільм отримав три номінації на Оскар та багато інших нагород.

Він розповідає про злу зелену істоту – Ґрінча, який живе на пагорбі й ненавидить Різдво. Тим часом мешканці містечка Хувілля готуються до святкування. Ґрінч перевдягається Санта Клаусом, щоб викрасти все, що пов'язане зі святом й зіпсувати день Різдва.

"Як Ґрінч украв Різдво": дивіться трейлер онлайн

"Кучерявка Сью"

Білл Денсер – бродяга, якого 9-річна дівчинка Сью з кучерявим волоссям вважає своїм батьком. Білл ставиться до неї так, як міг би ставитися до рідної донечки тато. Щоб нагодувати її та дати їй найкращий одяг, Білл йде на невеличкі афери.

Якось чоловік, інсценувавши автомобільний наїзд на нього, знайомиться з незаміжньою та успішною адвокаткою Грей. Це відомий сімейний фільм, який варто дивитися і дорослим, і дітям.

"Кучерявка Сью": дивіться трейлер онлайн