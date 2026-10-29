Культовий горор повернувся і б'є рекорди: серіал "Кришталеве озеро" став справжньою сенсацією

Схоже, Голлівуд знайшов ідеальний рецепт успіху: взяти культового маніяка, розповісти його передісторію та додати трохи сімейної драми. Принаймні з "Кришталеве озеро" (Crystal Lake) цей трюк спрацював. Приквел легендарної "П'ятниці, 13-те" став одним із найуспішніших дебютів стримінгової платформи Peacock.

Як повідомляє NBCUniversal, серіал, прем'єра якого відбулася 15 жовтня 2026 року, за перші 11 днів зібрав 1,3 мільярда хвилин перегляду. Це четвертий найуспішніший дебют оригінального ігрового серіалу за всю історію Peacock.

"Кришталеве озеро" стало справжнім хітом

За даними Nielsen, протягом тижня, що розпочався 19 жовтня, "Кришталеве озеро" посіло третє місце серед оригінальних стримінгових серіалів.

У соцмережах горор також наробив галасу: за першу добу його прем'єра згенерувала 1,8 мільярда показів і згадок у межах охоплення кампанії, а за 11 днів відео про серіал переглянули понад 7,6 мільйона разів.

Про що серіал "Кришталеве озеро"

Події серіалу розгортаються до історії оригінального фільму "П'ятниця, 13-те", який вийшов у 1980 році. У центрі сюжету — Памела Вурхіз, мати майбутнього культового маніяка Джейсона. Жінка намагається пережити втрату сина, а глядачам поступово розкривають події, які передували кривавій історії знаменитого табору.



"Кришталеве озеро": дивитись трейлер

Головну роль виконала Лінда Карделліні, відома за серіалами "Мертвий для мене" та "Диваки і навіжені".

Над проєктом працювала студія A24, а його творцем став Бред Калеб Кейн. Перший сезон складається з восьми епізодів.

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