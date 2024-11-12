Форум "Культура. Медіа. Цифра", який відбудеться в Москві 13-14 листопада, привертає увагу не лише російських, а й міжнародних діячів культури. Це стало темою обговорення через те, що участь у заході візьмуть представники країн, які, здавалося б, повинні були б демонструвати солідарність з Україною в умовах війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на організаторів форуму та московський комітет з туризму. До участі у форумі запрошено низку відомих експертів з різних країн, що викликає занепокоєння

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Відомі діячі виступатимуть на форумі у Москві

До участі у форумі запрошено низку відомих експертів з різних країн, що викликає сумніви щодо етики та політичної позиції цих діячів. Серед них – представники таких країн, як Бразилія, Китай, Об'єднані Арабські Емірати, Мексика, Сербія та інші.

Хоча форум заявлений як важлива платформа для обговорення розвитку цифрових технологій у культурі та медіа, його проведення в Москві в умовах війни не може не викликати запитань про моральну відповідальність міжнародних учасників.

Очікується, що на форумі будуть присутні керівники найбільших медіахолдингів, онлайн-кінотеатрів, а також продюсери, режисери, актори та представники технологічних компаній. Це дасть можливість обговорити новітні тенденції у розвитку медіапростору, культурних ініціатив та впливу цифрових технологій на креативні індустрії.

Однією з найбільших подій форуму стане участь почесного голови – відомого сербського кінорежисера Еміра Кустуріци. Кустуріца, який має величезний міжнародний авторитет завдяки своїм фільмам, відомий своєю активною позицією у культурних питаннях, і його присутність на форумі додає йому особливої ваги.

Окрім Кустуріци, організатори форуму анонсували участь ще двох відомих кінематографістів – американського режисера та сценариста Олівера Стоуна, а також французького кінорежисера Люка Бессона.