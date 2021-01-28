Бенедикт Камбербетч став шпигуном у фільмі "Кур'єр": захопливі фото та відео

У 2021 році на кіноманів чекає чимало цікавих новинок кіно. Серед них – фільм "Кур'єр" з Бенедиктом Камбербетчом у головній ролі. Що відомо про шпигунську стрічку, фото і трейлер – дивіться у матеріалі.

Джерело: 24 канал

Прем'єра фільму "Кур'єр" запланована на 19 березня 2021 року. А поки до релізу залишається більше місяця, його автори спільно з представниками Lionsgate активно підігрівають цікавість публіки до цієї новинки кіно. Днями в ютубі опублікували перший офіційний трейлер "Кур'єра", в якому розкрили кілька цікавих деталей про фільм.

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"Кур'єр": сюжет і трейлер

Стрічка "Кур'єр" привернула чималу увагу кіноманів, адже в її основу взяли реальні події, які стались у 1960 році. За сюжетом, знаменитого британського бізнесмена Ґревілла Вінна завербували у МІ-6. Відтепер багатій є таємним агентом, який вирушає до Москви, щоб отримати важливу інформацію від інформатора Олега Паньковського. Місія є дуже небезпечною, адже чоловік є високопосадовцем радянської розвідки.

У трейлері показали, як головний герой змушений був по-справжньому стати шпигуном і діяти в країні, де з кожної шпарини за ним могли стежити. Як в таких умовах зібрати необхідну інформацію та як покинути Москву живим: захопливий фільм "Кур'єр" має шанси стати однією з найцікавіших прем'єр 2021 року.

"Кур'єр": дивіться трейлер

Актори фільму "Кур'єр"

Не менший захват у кіноманів викликав і акторський склад стрічки "Кур'єр". Головні ролі у шпигунській драмі зіграли:

Бенедикт Камбербетч

Рейчел Броснаген

Мераб Нінідзе

Джессі Баклі

Енгус Райт

Кадри з фільму "Кур'єр" / Фото Пресслужба стрічки