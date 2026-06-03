В Україні вийде новий документальний фільм про легендарного Кузьму Скрябіна

Останнім часом музичні документалки набирають дедалі більшої популярності серед глядачів. Зокрема, в останні роки чимало українських кіноманів переглянули стрічки про Назарія Яремчука та гурт "Океан Ельзи".

А тепер триває робота над фільмом про легендарного Кузьму Скрябіна. У матеріалі 24 Каналу розповімо, коли планується прем'єра стрічки та що про неї відомо на цей момент.

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Коли прем'єра фільму "Кузьма: Страшно веселий"?

Прем'єра фільму "Кузьма: Страшно веселий" відбудеться 13 серпня 2026 року в усіх кінотеатрах України. Над стрічкою працює українська студія Knife Films, яка також створила фільм "Яремчук. Незрівнянний світ краси". Режисером проєкту став Артем Григорян, а продюсером – Максим Сердюк.

Відомо, що стрічка складатиметься з архівних матеріалів, домашніх відео, кадрів з інтерв'ю та концертних записів. Стрічка проведе глядача шляхом Кузьми – від хлопця з Новояворівська до ікони української попкультури.

"Кузьма: Страшно веселий": дивіться тизер онлайн

Це фільм про свободу, біль і любов до людей, що звучали в кожному його слові. Фільм досліджує Кузьму як фігуру культурної пам'яті, яка і через десятиліття після відсутності залишається живою та впливовою.

Люди скучили за Кузьмою – за живим контентом із ним. І це, по суті, перший настільки великий і цілісний матеріал із ним за понад десять років після його відсутності,

– каже режисер фільму Артем Григорян.

Автори називають проєкт експериментальним, адже це не буде традиційна телевізійна документалістика. Для цього команда KNIFE! Films знайшла та опрацювала понад 400 годин відео- та аудіоматеріалів і понад 22 000 фотографій. Саме завдяки цьому Кузьма розповідає власну історію.

Це історія, яку Кузьма розповідає сам,

– розповів продюсер Максим Сердюк в подкасті "Звучить!".



Фільм "Кузьма: Страшно веселий" / Фото Пресслужба

На такий фільм шанувальники творчості Кузьми чекали вже давно. Українці відреагували на цю новину та активно залишають коментарі під дописом, зізнаючись, що з нетерпінням чекають прем'єри.

Який ще фільм про Скрябіна має побачити кожен?

Поки ви в очікуванні документальної кінопрем'єри, можете переглянути фільм української режисерки Ольги Ряшиної, знятий за мотивами однойменної повісті музиканта Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін". Прем'єра стрічки відбулася 14 березня 2024 року.

Фільм неабияк полюбився українським глядачам, адже поєднав у собі комедію, пригоди, дружбу та любов. У центрі сюжету – молодий музикант на прізвисько Кузьма. Він купує стареньку "Побєду" та вирушає на ній до Берліна, де планує обміняти авто на шестисотий мерседес.

"Я "Побєда" і Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму

Крім того, стрічка наповнена улюбленими піснями мільйонів слухачів. Зйомки фільму проходили у Львові, Києві та Берліні. Тож обирайте цю стрічку для перегляду та насолоджуйтеся її атмосферою й ностальгічним настроєм.